Un coffee ride shop à Villers-la-Ville: acheter un vélo entre une tasse de café et un morceau de tarte

Si le coffee ride shop, baptisé Bike your way, est totalement indépendant de l’ASBL, un de ses fondateurs, Fabian Dallemagne est aussi celui qui a lancé VerTT. Pour ouvrir Bike your way, il s’est associé au Stéphanois Brice Dedeurwaerdere, lui aussi passionné de vélo et terrible compétiteur même. Ce dernier a aussi lancé le Maillon, une association qui héberge un atelier vélo installé sur le RAVeL à Bousval.

Le Maillon est un lieu de rencontre autour du vélo, comme Bike your way qui ouvrira officiellement ce jeudi 1er septembre."Un coffee ride shop, c’est un endroit qui sert d’étape dans les circuits cyclistes,explique Fabian Dallemagne.L’idée est de permettre à tout le monde – cyclistes, vététistes, marcheurs… – de faire une pause gourmande. Il en existe déjà l’un ou l’autre en Belgique. L’endroit sera ouvert à tout le monde et nous le voulons très convivial."

Ce qui rend le projet original c’est qu’à côté du bar, on trouve un magasin de vélos et d’accessoires vélo ainsi qu’un atelier de réparation. "Cet atelier, c’est l’une des plus grosses racines de notre commerce. On a toujours travaillé avec des partenaires dans le cadre de VerTT et on a souvent été très déçu par leurs services. En ouvrant Bike your shop, on apporte des solutions aux problèmes qu’on rencontrait."

Pas qu’un simple magasin de vélos

De fait, l’endroit sera bien plus qu’un simple magasin de vélos:"On veut un endroit sympa où l’on pourra conseiller au mieux les clients. Le bar permettra cet espace de rencontre mais on compte aussi sur d’autres activités comme le partage de récits de voyage à vélo, les tests de vélo et d’autres événements. On proposera aussi des parcours vélo avec toujours le même objectif, mettre la mobilité douce en avant."

Assurer la promotion du vélo sous toutes ses formes d’un côté et proposer des produits à déguster qui respectent l’environnement de l’autre,"cela a du sens. D’un côté on met la voiture de côté et de l’autre, on se restaure de façon responsable. Mais surtout, on veut garder une taille humaine pour être au mieux à l’écoute de nos visiteurs. Nous sommes conscients que notre projet est dans l’air du temps. maintenant, on verra après quelques semaines comment ça tourne".

Comme dit plus haut, à l’occasion de l’ouverture officielle de Bike your way de nombreuses activités sont programmées (voir sur www.bikeyourway.be).