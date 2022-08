Villers-la-Ville: retour sur le couac qui suivit le concert d’Hooverphonic

La conseillère de la minorité voulait donc savoir si un débriefing avait été fait par la Commune avec les responsables de l’abbaye, et si oui, ce qu’il s’y était dit.

De fait, une réflexion a bien été menée et Robin Perpète (Ensemble pour Villers), qui siège au conseil d’administration de l’ASBL gérant l’abbaye, a précisé qu’il avait été reconnu que la jauge était trop importante: 6 000 personnes, c’est trop pour la configuration des lieux, en tout cas pour les événements qui impliquent que le public arrive à peu près au même moment, puis que tout le monde reparte ensuite en même temps. Il n’y aura donc plus d’événement de ce genre à l’avenir.

«Le premier vrai gros couac en vingt ans»

"Il ne faut pas jeter le bébé avec l’eau du bain, a nuancé le bourgmestre, Emmanuel Burton.C’est le premier vrai gros couac en vingt ans d’événements sur le site, même si on sait que ce n’est jamais facile quand il y a du monde à l’abbaye."

Pour la Nuit des chœurs, l’arrivée et le départ des spectateurs sont plus étalés dans la soirée. Et vu ce qui s’est passé en juin, les techniciens communaux et la police se sont rendus sur le terrain avant le week-end pour vérifier les mesures à prendre afin d’éviter de nouveaux soucis. L’échevin Philippe Vanhollebeke a ainsi indiqué qu’il avait été convenu, dans ce cadre, que le passage des piétons et celui des véhicules entre le site et les différents parkings seraient bien séparés. Parce que c’est ce qui a notamment causé les blocages après le concert d’Hooverphonic.

En réalité, à l’analyse, plusieurs problèmes se sont posés et le principal est qu’une soixantaine de stewards étaient prévus pour diriger les gens et gérer les parkings, mais ces personnes ne se sont pas présentées… Et une partie du public était déjà assez énervée par une panne sur place des dispositifs de paiement électronique. D’où les tensions et l’avalanche de plaintes…