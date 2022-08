Villers-la-Ville: Mellery va faire la fête… pour la 50e fois

Champagne et feu d’artifice? Champagne peut-être mais pour le feu d’artifice, qui devait en effet permettre de marquer le coup pour ce demi-siècle de fête au village, c’est malheureusement loupé. Vu les conditions climatiques, les spectacles pyrotechniques sont interdits par le gouverneur sur l’ensemble du territoire provincial pour éviter les incendies, et il n’y aura pas exception mellerysienne.

«Marc Herman, c’est un incontournable»

Pour cet anniversaire, une réception durant laquelle les anciens présidents seront mis à l’honneur et les bénévoles remerciés est tout de même prévue dimanche en début de soirée, juste avant le spectacle de Marc Herman dont l’entrée sera gratuite.

"Marc Herman, c’est un incontournable: je pense qu’il est déjà venu quatre fois à la fête de Mellery!sourit le trésorier, Grégoire Somville.Le reste du programme est assez classique, si ce n’est le défilé de vieux tracteurs. Là, c’est une première pour nous, et nous avons enregistré une centaine d’inscriptions."

Ce sera pour dimanche à partir de 10h mais avant cela, il y a bien d’autres animations au programme de cette 50ekermesse. On commence en effet avec un after-work ce vendredi à partir de 17h, puis un concours de belote pour lancer la fête, et une première soirée à partir de 21h sur le thème "Kitsch Night".

Des mobylettes et un repas champêtre

Samedi, à 14h, les participants aux Deux Heures de mobylette prendront le départ. Attention pour les autres: durant l’épreuve, la circulation et le stationnement des véhicules seront interdits sur le parcours, notamment dans la rue de Thébais à hauteur de la plaine des Sports.

Des animations pour les enfants sont aussi prévues l’après-midi, tout comme un concours de whist avant la soirée qui, comme toutes les autres, sera gratuite. Une façon de miser sur la convivialité."L’an dernier, avec le Covid, on n’avait pas placé de chapiteau et les activités se faisaient en extérieur, comme sur une grande terrasse donnant sur les attractions foraines, indique Grégoire Somville. On a eu un retour génial, et on garde le principe. L’idée est de garder l’esprit d’une fête familiale. Cela fait partie de notre succès. Dimanche, pour le dîner champêtre, on a plus de 400 repas réservés. Je crois que c’est du jamais vu."

Dimanche, ce sera donc vieux tracteurs, barbecue et bingo géant avant les blagues de Marc Herman. Lundi, un goûter des aînés est programmé à partir de 17h et en soirée, un quiz interactif devrait assurer l’animation.

La dernière soirée de ce 50eanniversaire, elle, aura lieu mardi à partir de 21h. Là aussi, c’est une tradition mais l’avenir dira si elle garde du sens: avec le changement des rythmes scolaires, pour les ados, il faudra être au cours le lendemain…