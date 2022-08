Villers-la-Ville: les pèlerins étaient au rendez-vous à Marbisoux

Ils ont eu droit cette année à une petite averse rafraîchissante en début de périple, avant de poursuivre sous des cieux plus cléments. Alors qu’il existait dans plusieurs villages de la région, ce faux pèlerinage folklorique – les participants ne dépassent pas les limites du village – est devenu une spécificité de Marbisoux. Les douze pèlerins passent en réalité de porte en porte, collectant les dons, quelques potins et des objets à mettre aux enchères à leur retour, sur la place du village.

Récit, en wallon, d’un voyage imaginaire

Mais en arrivant, ils commencent par faire le récit de leur voyage imaginaire. Le texte est d’autant plus savoureux qu’il est récité en wallon au micro. Cette année, les confrères ont croisé en route des personnes qui pensent avoir trouvé une solution à l’augmentation du prix du carburant: chaque fois qu’ils se rendent à la pompe, ils mettent du carburant pour 50 € tout juste, et leur portefeuille ne voit donc pas la différence…

Ils n’ont pas manqué non plus de lister tout ce qui augmente à cause des pénuries et de la guerre en Ukraine: le plus remarquable, ce sont… les températures. Les pèlerins sont toutefois contents d’être rentrés de Jérusalem: ils sont là à temps pour les festivités marquant les 150 ans de la paroisse, lesquelles sont prévues le 4 septembre prochain ainsi que le dimanche suivant.

Vendre le bien d’autrui...

La "vente du bien d’autrui", elle, permet de brocarder publiquement l’un ou l’autre habitant qui a vécu une petite aventure dans le courant de l’année. Les confrères ont notamment fourni un extincteur à quelqu’un dont le compost a tendance à s’échauffer, une canne pour certains qui semblent avoir du mal à tenir sur leurs jambes en ces temps de kermesse, et une petite voiture suffisamment agile pour passer partout sans rien cogner, tout en roulant plus vite que la police…

Restait à danser le quadrille sur la place, et à parvenir à faire ressusciter un pèlerin avec de l’eau. Une fois de plus, les confrères de saint Roch y sont parvenus dans la bonne humeur!