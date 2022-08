Villers-la-Ville: 21 000 spectateurs pour «Roméo et Juliette»

"Soit une moyenne de 850 spectateurs par représentation en tenant compte de deux soirées reportées en raison de la pluie, résument les responsables.C’est un excellent chiffre qui place notre spectacle au premier rang des spectacles les plus fréquentés cette saison en Communauté française de Belgique. Nous sommes heureux d’avoir pu renouer avec la tradition de nos grandes productions théâtrales dans les ruines de Villers."

Roméo et Juliettea quitté l’abbaye de Villers mais continuera au Théâtre royal du Parc ( www.theatreduparc.be), du 8 septembre au 22 octobre. Sept semaines supplémentaires donc, qui pourraient permettre d’atteindre un total de 35 000 spectateurs.

Ces deux dernières années, Del Diffusion avait dû composer avec les bulles, jauges réduites et autres restrictions sanitaires, proposant dans les ruines des spectacles adaptés à ces contraintes inédites. Ce n’était plus à l’ordre du jour cet été, avec ceRoméo et Juliettemis en scène par Thierry Debroux: le public a pu retrouver une "superproduction" avec une grande distribution d’acteurs pour mettre en valeur un texte puissant, une mise en scène intégrant une déambulation sur le site, des chorégraphies, des combats d’escrime, des décors sonores, un éclairage magnifiant le site cistercien.

"Bref, la volonté de réunir des ingrédients originaux, de tout créer sur mesure, que ce soient les costumes, les accessoires et les dispositifs scéniques pour emporter les spectateurs dans un tourbillon d’actions et d’émotion, résume Del Diffusion.On n’imagine pas le nombre de collaborateurs impliqués dans une telle production: plus de 75 personnes œuvrent sur scène, en coulisse et à l’accueil pour que la magie opère."

Un petit rappel pas tout à fait innocent puisque si le succès est à nouveau au rendez-vous, les organisateurs ont appris qu’ils allaient perdre les subventions de la Fédération Wallonie-Bruxelles, lesquelles leur sont pourtant accordées depuis 1987 (lire ci-dessous).

Pouvant toutefois compter sur des sponsors privés ainsi que d’autres acteurs comme la Loterie nationale, la Province du Brabant wallon et le Commissariat général au tourisme, les responsables sont en mesure d’annoncer le 37espectacle, prévu pour l’été 2023. Il s’agira deLucrèce Borgia, de Victor Hugo, qui sera mis en scène par Emmanuel Dekoninck.

Il sera donc question d’amour maternel, de morale et de politique dans cette fresque historique où l’on passera du carnaval de Venise aux fêtes macabres de Ferrare. Del Diffusion poursuit donc dans sa volonté de proposer de grandes œuvres, mises en scène de manière spectaculaire à l’abbaye.