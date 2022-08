Villers-la-Ville: à Marbisoux, le 15 août commence… le 12

Pratiquement devenue une institution, la kermesse du 15 août à Marbisoux battra à nouveau son plein ce week-end, et même un peu plus puisqu’elle débutera dès ce vendredi, pour se clôturer mardi soir. Cinq jours de fiesta, donc, pour retrouver l’ambiance des fêtes villageoises et les traditions locales.