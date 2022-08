Villers-la-Ville vend du matériel communal déclassé au plus offrant

Depuis quelques jours, les amateurs peuvent donc proposer un prix pour un broyeur, une minipelle Bobcat, une remorque à deux essieux, des armoires de bureaux, quelques luminaires…

"C’est la première fois qu’on utilise ce procédé mais d’autres Communes le font régulièrement, explique le bourgmestre villersois, Emmanuel Burton.Ce sont des choses dont on ne se servira plus jamais, du matériel déclassé, et qu’on va essayer de valoriser."

A priori, ça marche plutôt pas mal puisque le total des enchères placées sur le site par des candidats acheteurs dépassait déjà mardi les 11 000 €.

Le broyeur n’est plus aux normes pour un service public

"Certaines machines, comme le broyeur, par exemple, ne sont plus aux normes de sécurité qui nous sont imposées en tant que service public, explique le chef du service communal des travaux, Fabian Smits.Mais il pourrait toujours être utilisé par un entrepreneur qui n’est pas soumis aux mêmes règles que nous."

Une Fiat Doblo Cargo de 2002, elle, nécessitait des frais trop importants pour continuer à rouler au quotidien mais elle est en ordre de contrôle technique et un particulier pourrait en avoir un usage occasionnel.

70 panneaux

Insolite, la Commune met aussi en vente un lot de 70 panneaux de prévention routière. Certains sont abîmés mais là aussi, c’est surtout une question de normes: celles du Service public de Wallonie (SPW) ont changé l’an dernier et ces panneaux métalliques dont les bords sont trop fins ne peuvent plus être utilisés parce qu’ils sont désormais considérés comme susceptible de provoquer des blessures. Ils sont vendus au prix de la ferraille.

75 euros, prix de départ pour une Clio saisie

Encore plus étonnant, parmi les véhicules proposés aux plus offrants figure une Renault Clio, saisie par la police. En réalité, elle a été saisie – sans document et sans clé – suite à l’arrestation de cambrioleurs sur le territoire communal. Le véhicule a été entreposé pendant plus d’un an au service communal des travaux et personne ne l’a réclamé, alors que la justice n’en a pas ordonné la confiscation. La Commune en est devenue propriétaire mais n’en a aucun usage. Le prix de départ a été fixé à… 75 €.