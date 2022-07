Handicap International sensibilise à l’abbaye de Villers

Dans le monde, 250 millions de personnes devraient utiliser un fauteuil roulant, des béquilles ou une prothèse, mais seuls 10% d’entre eux y ont accès. Alors que ces aides peuvent changer leur vie. "Une réadaptation de qualité permet de gagner en autonomie et mener une vie plus digne ", confirmait sur place Aurore Van Vooren, pour Handicap International.

Dimanche à Villers, on pouvait notamment tester sur le stand un petit parcours à faire avec une prothèse.

Des promenades à télécharger

Pour contribuer concrètement à la cause, ceux qui le souhaitaient pouvaient aussi acheter, pour 3 euros, une paire de lacets bleus. Ces lacets, fabriqués à partir de matériaux recyclés, peuvent aussi être commandés sur le site internet www.handicapinternational.be .

C’est aussi le site internet de l’ONG que les Brabançons wallons ont la possibilité de télécharger gratuitement l’itinéraire de la promenade de Villers, longue de 8,6 km. Celle-ci passe par la ferme de l’abbaye, les Quatre Chênes et le Ry d’Hez à Baisy-Thy avant de revenir par les bois vers le chalet de la Forêt. De quoi découvrir, à son rythme et loin de la foule, les environs de l’abbaye

Six autres parcours en Belgique sont également disponibles et les curieux peuvent télécharger par la même occasion des podcasts dans lesquels des collaborateurs de Handicap International expliquent l’importance des soins de réadaptation.

Petit plus pour le parcours villersois: il a été proposé par Brigitte Hogge, et c’est d’ailleurs elle qui guidait la promenade de dimanche. Bien connue sur le plan local notamment pour ses engagements humanitaires, travaillant actuellement pour la Croix-Rouge, la Villersoise était parmi les cofondateurs, en février 1986, de Handicap International Belgique.

"J’ai travaillé d’abord pour Handicap International France, en Thaïlande et au Cambodge, explique-t-elle. Je ne connaissais par les deux autres kinés belges qui étaient aussi partis. Un jour, on nous a suggéré de créer Handicap International Belgique, ce que nous avons fait…"

Il s’agissait de la première association nationale de l’ONG en dehors de la France, alors qu’il y en a huit aujourd’hui, en Europe mais aussi aux États-Unis et au Canada. L’association travaille dans plus de 60 pays sur la prévention du handicap et la réadaptation physique.

Depuis le bureau bruxellois, on pilote les campagnes de sensibilisation et les actions de collectes de fonds mais Bruxelles est aussi un centre opérationnel gérant l’action de l’ONG dans neuf pays de l’Afrique des grands lacs et d’Amérique latine. Et divers projets sont conçus en Belgique, notamment un programme de mise en œuvre de drones pour faciliter la détection des zones minées.