Villers-la-Ville : unanimité pour les travaux dans différentes rues à subsidier

Le collège se doute que tous les dossiers n’obtiendront pas immédiatement une suite positive mais l’exercice permet de fixer des priorités d’investissement au niveau communal. La première de celles-ci est l’aménagement de la rue Général Mellier devant l’école de Tilly, jusqu’au passage à niveau. Ensuite vient le remplacement du revêtement de la rue de Sart à Villers, qui vieillit manifestement très mal.

Le collège a également retenu la rue de Piraumont à Sart-Dames-Avelines où 363000 euros sont prévus pour rénover la voirie, et 347000 euros pour le cheminement cyclable.

Des bandes goudronnées pour les vélos à la rue de l’Abbaye

Des projets concernent aussi la rue Houlette à Sart, la rue T’Serclaes à Tilly, le boulevard Neuf à Villers, la rue de l’Abbaye, la rue de Gentissart à Mellery et la rue Hanzée.

À la rue de l’Abbaye, le projet est de conserver les pavés mais si des subsides suffisants sont obtenus, deux bandes goudronnées pourront être ajoutées pour les cyclistes.

À une question de Jean-Pierre Brichart (EPV), l’échevin des Travaux, Philippe Vanhollebeke, a précisé que les pavés seraient également conservés dans la rue T’Serclaes à Tilly.

Selon Jean-Pierre Brichart, cette petite rue a été en partie dégradée à l’occasion de travaux de construction des nouvelles habitations qui la bordent.

L’échevin a répondu au conseiller tillycien qu’un cautionnement avait de toute façon été fait au début des travaux, et que des vérifications seront réalisées.

"Pour tous ces investissements, on a retenu des projets qui répondent à une large demande parce qu’ils constituent actuellement des points noirs, a résumé Julie Charles, l’échevine de la Mobilité. C’est le cas pour la rue de Sart où on doit refaire le cheminement cyclable si on refait la voirie. Si nous obtenons les subsides, on espère entamer des travaux en 2023. Pour les rues Piraumont et Houlette, les gens appellent à l’aide depuis longtemps."

Le point a été voté à l’unanimité.