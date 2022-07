Marbisoux remporte les jeux intervillages

Dimanche après-midi, Marbisoux semblait déjà tenir sérieusement la corde vu son avance en termes de points et la détermination des membres de l’équipe. Mais on sait qu’on n’est jamais à l’abri d’un retournement de situation, et la lutte a de toute façon continué pour les autres places, sur le podium ou juste sous celui-ci.

Vu leur objectif (parfaitement rempli) de convivialité et la fonction des jeux qui unissent pratiquement toutes les générations et l’ensemble des villages de l’entité durant trois jours par an, l’essentiel de l’événement n’est sans doute pas visible dans le décompte des points. Mais décrocher des coupes motive les troupes et on retiendra donc qu’effectivement, Marbisoux n’a pas pu être rattrapé dans la soirée de dimanche.

Les "Mam’Joux" retournent donc avec la plus grosse coupe et la conserveront durant un an. Ils sont suivis dans le classement final par Villers-la-Ville, puis par Sart-Dames-Avelines. Viennent ensuite les équipes de Mellery, Marbais et Tilly.

La soirée dimanche, outre ces remises de coupes et la fête qui s’en est inévitablement suivie, a permis d’accueillir dignement une petite nouvelle dans le staff des juges-arbitres, à savoir Aline Cap, ainsi que de mettre à l’honneur Amélie Bertrand.