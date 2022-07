Des jeux intervillages comme on les rêvait à Villers-la-Ville

En effet, après les joutes de 2019, les deux éditions suivantes ont été annulées. Pas le choix, il n’était pas pensable en 2020 et 2021 de rassembler plusieurs centaines de personnes au même endroit pour jouer ensemble, se passer le relais dans des épreuves physiques ou faire la fiesta jusqu’au petit matin. Quant à garder les distances réglementaires et s’en retourner chez soi dès le couvre-feu, on l’aura compris, ce n’est pas du tout l’esprit des "Jeux" villersois...

Alors ce week-end, le retour de ce grand rendez-vous festif était évidemment très attendu. En espérant que le Covid n’ait pas démotivé les enthousiasmes, ni trop changé les habitudes... On vous livre la réponse d’emblée: ce n’est pas le cas, bien au contraire!

Les six équipes étaient au complet, certains villages présentant plus de 60 candidats! L’ambiance de ces jeux intervillages était festive et conviviale, comme toujours. ©ÉdA

Les six équipes étaient en effet au complet, certains villages présentant plus de 60 candidats lors des jeux de rassemblement de début de journée. Et alors que certaines épreuves comme le relais du vendredi exigeaient plus de 20 joueurs d’une même équipe en action en même temps, cela n’a posé de problème à personne.

Quant à l’ambiance, elle était toujours aussi festive et conviviale, et les soirées ont attiré beaucoup de monde. Ajoutez en bonus un soleil omniprésent sans que les températures empêchent de se donner à fond, et vous obtenez une édition 2022 plus que réussie.

"C’est un tout bon cru, celui que tout le monde attendait , confirmait-on, dimanche, du côté des juges-arbitres. Il n’y a pas eu de grosses blessures, et les équipes font preuve de fair-play. Bon, parfois on s’enguirlande, ça fait partie du folklore... Mais on prend un verre ensemble trois minutes après!"

Marbisoux semblait bien parti pour l’emporter

Cette année, c’est Marbais qui accueillait les Jeux et plusieurs associations du village (Patro, VTT, Archers...) ont donné coup de main à l’organisation.

Quant aux résultats, dimanche après-midi, Marbisoux semblait bien parti pour soulever la coupe mais la soirée est souvent longue aux Jeux... et le classement final n’est sans doute pas l’essentiel.