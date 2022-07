Villers-la-Ville: un skatepark tout neuf pour les vacances à Mellery

Si certains défient déjà les lois de l’apesanteur comme des pros, d’autres auront sans doute du temps durant les vacances pour perfectionner leur technique… Quoi qu’il en soit, la nouvelle structure est là avec ses 375m2de surface bien lissée pour limiter les risques de blessures, un manual pad, un quarter, un curb, une pyramide, un bump to bump et un slappy’s.

Si le skate avait auparavant une image très urbaine, il est devenu la passion de nombreux jeunes même dans les communes rurales et à Mellery, c’est un groupe d’adolescents du village (lire ci-dessous) qui avait fait la demande pour l’aménagement d’un skatepark.

"Ce projet a été porté contre vents et marées, et cela n’a pas été sans mal , a glissé l’échevine de la Jeunesse et des Sports, Anne-Michèle Pierard, lors de l’inauguration. Je voudrais profiter de l’occasion pour remercier mes collègues du collège communal, les conseillers communaux et du CPAS de la majorité pour leur engagement dans ce projet. Nos jeunes pourront s’adonner à leur passion. Et qui sait, nous aurons peut-être un ou une futur(e) champion(ne) qualifié(e) qui représentera notre pays aux prochains Jeux olympiques. Le skate a en effet rejoint la liste des sports officiels des JO et son essor est constant. Lors de la pandémie, les ventes de skateboard ont augmenté et les filles se lancent aussi."

Lorsqu’elle a évoqué les difficultés pour faire aboutir le projet, l’échevine faisait sans doute référence à une pétition du voisinage, craignant les nuisances. Les responsables ont décidé d’avancer mais si à l’usage, il s’avère que les planches et les trottinettes qui claquent contre les modules dérangent trop les voisins, des dispositifs antibruit pourraient être ajoutés.

Pas de tabac, pas de musique amplifiée

Du reste, une charte des utilisateurs est affichée sur le site: elle précise, outre les précautions en ce qui concerne l’utilisation obligatoire des protections individuelles ou l’interdiction d’accès en cas de pluie, que l’utilisation n’est autorisée que de 9h à 22h. Il est interdit de fumer sur le site, et il n’est pas question de musique amplifiée: l’esprit du "VillerSkate" est de respecter à la fois le voisinage et les autres utilisateurs. Tout comme l’environnement, en utilisant les poubelles.

L’aménagement de cette infrastructure a coûté 75000€, dont 30000€ de subsides provinciaux. "On peut remercier la Province d’être toujours à nos côtés. Dans une petite commune rurale, c’est important d’être soutenus" , a salué le bourgmestre, Emmanuel Burton.

Les animations d’été sur le nouveau skatepark bénéficieront par ailleurs de 1725€ provinciaux, dans le cadre de l’opération "Place aux jeunes".