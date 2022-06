Villers-la-Ville: un week-end de joutes entre les villages

On verra ce week-end si le Covid a modifié quelques habitudes, puisque ces jeux font leur retour sur la plaine de l’école communale de Marbais. Mais a priori, au vu des séquences diffusées depuis quelques jours sur les réseaux sociaux, les équipes sont plus motivées que jamais.

Les épreuves ont déjà commencé en ligne

En effet, si les jeux intervillages version "Happy Back 2022" commenceront à 17h30 ce vendredi avec le rassemblement des équipes, une première course relais et les incontournables quiz musical et de culture générale plus tard dans la soirée, les épreuves sont en réalité déjà en cours en ligne. En effet, dès le printemps, l’équipe organisatrice avait lancé un défi aux équipes des six villages, leur demandant de tourner à domicile un mash-up du clip de Happy, la chanson de Pharrel Williams.

De quoi donner libre cours à l’imagination et au savoir-faire des participants, sachant qu’il faut tenir 4minutes en proposant des images dynamiques, drôles et représentatives de leur village. Mais l’épreuve a également été corsée avec quelques contraintes comme la présence obligatoire d’une personne âgée de plus de 80 ans, d’un membre du collège communal, d’un ecclésiastique, d’un agriculteur, d’une enseignante et de sa classe, d’un sosie d’un personnage célèbre…

Le résultat est en ligne depuis quelques jours sur la page Facebook de l’événement et les séquences sont pas mal relayées par les habitants, faisant déjà régner l’ambiance d’inventivité et de fantaisie qui caractérise les jeux intervillages villersois.

Une épreuve «top chef» samedi

Mais évidemment, ce n’est pas derrière un écran qu’on profite le mieux de l’ambiance. Pour ceux qui voudraient venir encourager les participants, le programme prévoit une épreuve "top chef" samedi à 11h30, un jeu humoristique avec piscine et structure gonflable à 17h et le traditionnel play-back à 20h30.

Dimanche, on reprend à 10h, la course relais est annoncée à partir de 14h, et la "grosse bouffe" à 16h. La remise des coupes est annoncée vers 20h.