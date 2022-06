«Non au passage de 6000 tracteurs-bennes»: un projet de remblaiement à Villers-la-Ville inquiète Villers-Perwin

"Ce seraient 6 tracteurs par jour, chargés de tonnes et de tonnes de terre, qui passeraient devant chez les gens durant cinq ans" , s’inquiète le bourgmestre des Bons Villers, Mathieu Perin (liste "Citoyens", les Engagés). "Si cela durait un mois, c’est parfois compliqué, salissant et ça fait du bruit, mais c’est parfois nécessaire. Ici, il s’agit tout de même de cinq années. Quand j’ai découvert cette demande de permis il y a deux jours, j’ai été très étonné, et inquiété aussi. Parce que je suis évidemment opposé à un passage de ce type devant chez des concitoyens! Et je regrette qu’il n’y ait pas eu concertation préalable avec notre commune."

Pour autant, Mathieu Perin n’est pas opposé au projet en lui-même. "C’est un beau projet, ce n’est pas la question. C’est l’itinéraire des tracteurs qui pose question. Il y a des possibilités d’itinéraire bis, sans passer devant les maisons, mais ça demande de négocier un droit de passage sur un chemin de remembrement, sur les terres d’un agriculteur" , nous dit-il.

Pour ce faire, des contacts ont été pris avec la société Recymat, qui a pu préciser ses projets et plans – et qui n’est d’ailleurs "pas opposée à discuter itinéraires" – et avec Villers-la-Ville qui instruit la demande de permis unique. On précise cependant, dans la commune voisine: "la procédure ici sera bien évidemment suivie à la lettre, mais on discutera avec plaisir avec la commune des Bons Villers, j’ai reçu un courrier de leur bourgmestre ce matin même" , détaille Emmanuel Burton, bourgmestre de Villers-la-Ville (MR). "La réaction des Bons Villers est parfaitement légitime, et les remarques faites à l’enquête publique – qui est en cours jusqu’au 30 juin – seront entendues et abordées en collège communal."