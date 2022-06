Voilà 35 ans que le théâtre trouve un écrin de choix, chaque été, dans les ruines de l’ancienne abbaye cistercienne de Villers-la-Ville, nichée au cœur du Brabant wallon.

Le soir venu, ces vieilles pierres se drapent de poésie. Elles ne sont pas étrangères à Thierry Debroux. À Villers-la-Ville, il a mis en scène Cyrano de Bergerac d’Edmond Rostand en 2019 et joué dans Macbeth de Shakespeare en 2003.

Directeur du Théâtre du Parc, à Bruxelles, depuis dix ans, il ne joue pas la carte élitiste et, au contraire, adore attirer plusieurs générations de spectateurs dans les salles. Ou en dehors. "Roméo et Juliette est la pièce idéale pour attirer les familles et les jeunes dès l’âge de 8 ans. C’est un drame mais il nous parle d’un amour passionné, absolu, sans compromis. C’est la chose universelle par excellence. Et, en tant qu’adulte, cette histoire nous interroge sur notre propre capacité à vivre quelque chose d’aussi fort", souligne-t-il.

Mon souhait était de donner un vrai rôle à Juliette. Une Juliette fougueuse et naïve mais totalement actrice de son destin

Les répétitions vont bon train depuis plus de deux semaines dans les ateliers du Théâtre du Parc, et elles se poursuivront sur le site de Villers jusqu’au soir de la première, le mardi 12 juillet. La mise en scène annonce franchement la couleur. Rythmée par une bande-son pop rock, des combats, des lumières et de la danse, sur fond de tags, cette énième adaptation va dépoussiérer la mythique histoire des amants de Vérone. Et même la rajeunir.

"Le texte a été réduit mais il est totalement respecté, assure Thierry Debroux. Les costumes correspondent, en réalité, plutôt à l’époque romantique en littérature, c’est-à-dire le XIXe siècle , admet le metteur en scène. Mais je trouve que cette époque correspond bien à l’idée de romantisme passionné, destructeur, pas du tout fleur bleue, dont il est question chez Shakespeare. Et les tenues vestimentaires étaient aussi plus jolies et plus sexy.

Mon autre souhait était de donner un vrai rôle à Juliette. Pas celui d’une potiche mais bien d’une femme qui prend part à l’histoire de manière aussi active que Roméo. La mise en scène met donc en valeur son rôle, une Juliette fougueuse et naïve mais totalement actrice de son destin."

C’est dans le cloître de l’abbaye que viendra se placer le décor monumental: des échafaudages dorés, sur différents niveaux, et au centre, un grand panneau couvert de graffitis d’amoureux, référence à ceux qu’on peut voir aujourd’hui encore à Vérone, sur la maison de Juliette.

Après 25dates à l’abbaye de Villers-la-Ville, du 12 juillet au 6 août, l’équipe se retrouvera à Bruxelles où Roméo et Juliette ouvrira la saison du Théâtre du Parc, le 8 septembre.

Émilie Guillaume: «J’apprends aux hommes à se battre»

Émilie Guillaume est chorégraphe de combats pour le théâtre et le cinéma. Cette jeune femme solaire, véritable boule d’énergie, entraîne les comédiens depuis des semaines afin que les cinq combats à l’épée qui rythmeront le récit soient synchronisés et sans danger pour les acteurs.

Comédienne de formation et sportive, Émilie Guillaume s’est rapidement rendu compte qu’elle ne serait jamais appelée pour jouer des rôles habituellement proposés aux femmes. Trop musclée, trop sportive, Émilie s’est laissée convaincre par ses profs de l’IAD, dont son maître d’armes Jacques Cappelle, qu’elle avait un autre destin.

"Dès ma 3eannée, j’ai pensé à devenir cascadeuse et chorégraphe de combats. Aujourd’hui, j’enseigne à l’IAD, où j’ai repris le cours de Jacques Cappelle."

Arts martiaux, techniques de combat, cascades… Émilie maîtrise de nombreuses techniques apprises à l’étranger, notamment en Chine, où elle a bossé deux ans, au Cirque de Pékin. Elle y a également appris le "wushu", un kung-fu moderne de démonstration, qu’elle pratiquait à raison de 10 heures par jour.

L’habile demoiselle est donc devenue celle qui murmure à l’oreille des combattants. Une coach exigeante et sans pitié pour ses élèves du sexe dit fort. "Je suis une femme qui apprend aux hommes à se battre, s’amuse-t-elle. Ça se passe bien en général. Même s’ils ont souvent une tête en plus que moi, ils me respectent. Pour ce spectacle, je les pousse car il faut répéter des centaines de fois pour que ce soit fluide. Et l’épée, c’est vraiment technique. Alors, c’est 3heures par jour. Et même 5 ou 6au début. Ils prennent quand même des coups quand ils tombent, alors j’ai toujours mon tube d’arnica sur moi. Je suis un peu leur infirmière aussi."

L’interview croisée des nouveaux amants de Vérone

Baptiste Blampain (34 ans) et Mathilde Daffe (24 ans) seront Roméo et Juliette. Pendant et hors répétitions, ils travaillent leur complicité.

Quelle est la scène que tu préfères parmi toutes celles que vous jouez à deux?

Baptiste: Nous n’avons finalement que trois scènes à deux. Je dirais que c’est la première et unique nuit de Roméo et Juliette. Il y a une partie chorégraphiée et dansée en mode passionné, et en musique.

Mathilde: Pareil pour moi! C’est une manière originale d’exprimer la passion et la sensualité. C’est physique sans être impudique.

Avant de rencontrer ton partenaire, quelle était ta plus grande crainte à son sujet?

Mathilde: Moi c’était qu’il embrasse mal! (rires) Mais plus largement qu’on ne se comprenne pas. Or, c’est plutôt l’inverse. De plus, nous avons eu les mêmes profs à Mons, tous les deux, donc nous avons le même langage technique, ce qui est pratique pour le jeu.

Baptiste: Ma crainte était le manque d’alchimie entre nous. J’avais peur de me trouver face à quelqu’un de trop réservé. Mais Mathilde m’a tout de suite proposé d’aller boire un verre, avant même que nous commencions à répéter, histoire de faire connaissance. Et depuis, nous avons fait quelques sorties ensemble et on a déjà quelques beaux souvenirs! Je pense que, plus cette complicité est vraie, plus nous serons crédibles sur scène, dans notre rôle d’amoureux. C’est donc très précieux de développer cela. Et là, je peux dire qu’on se comprend vraiment bien.

Villers est un vrai défi pour les comédiens. Ce sera quoi ton challenge?

Mathilde: En plein air, c’est difficile de projeter sa voix, surtout lorsqu’il s’agit d’une scène plus intimiste, où on murmure presque. En plus, il faut tenir le coup 25 dates, c’est comme un marathon.

Baptiste: Je peux être déstabilisé par une météo changeante. C’est ce qui m’inquiète. J’espère que les interruptions nous seront épargnées.