Émilie Guillaume: «J’apprends aux hommes à se battre»

"Dès ma 3eannée, j’ai pensé à devenir cascadeuse et chorégraphe de combats. Aujourd’hui, j’enseigne à l’IAD, où j’ai repris le cours de Jacques Cappelle."

Arts martiaux, techniques de combat, cascades… Émilie maîtrise de nombreuses techniques apprises à l’étranger, notamment en Chine, où elle a bossé deux ans, au Cirque de Pékin. Elle y a également appris le "wushu", un kung-fu moderne de démonstration, qu’elle pratiquait à raison de 10 heures par jour.

L’habile demoiselle est donc devenue celle qui murmure à l’oreille des combattants. Une coach exigeante et sans pitié pour ses élèves du sexe dit fort. "Je suis une femme qui apprend aux hommes à se battre, s’amuse-t-elle. Ça se passe bien en général. Même s’ils ont souvent une tête en plus que moi, ils me respectent. Pour ce spectacle, je les pousse car il faut répéter des centaines de fois pour que ce soit fluide. Et l’épée, c’est vraiment technique. Alors, c’est 3heures par jour. Et même 5 ou 6au début. Ils prennent quand même des coups quand ils tombent, alors j’ai toujours mon tube d’arnica sur moi. Je suis un peu leur infirmière aussi."