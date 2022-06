Carrément Bières de retour à l’abbaye de Villers-la-Ville

On pourra les goûter ces 25 et 26 juin mais l’éventail sera bien plus large puisque ce week-end marquera le retour de Carrément Bières, un événement qui conjugue dégustations et animations.

L’abbaye, qui organise l’événement, cible les petites brasseries artisanales pour présenter des produits de nature à contenter les "beerlovers" exigeants et curieux.

Près de 30 microbrasseries, plus de 100 bières

Près de 30 microbrasseries seront présentes, ce qui permettra de découvrir plus de 100 bières élaborées par des passionnés venant d’un peu partout en Wallonie, mais aussi de Bruxelles et de Flandre.

"De Court-Saint-Étienne à Saint-Trond en passant par Saint-Gilles, Binche, Huy ou Buzet, une tournée nationale au pays des microbrasseries" , résument les responsables. En précisant que Carrément Bières permet aussi de faire mieux connaissance avec le monde brassicole et ses évolutions. Les visiteurs pourront également participer à des ateliers de zythologie (la science de la bière), apprendre comment déguster dans les règles de l’art, et faire un tour du côté de la microbrasserie des hostieux moines.

Si la bière sera au centre de l’événement, des foodtrucks seront aussi installés pour servir de la nourriture en continu, et une animation musicale sera assurée. Des châteaux gonflables sont prévus pour les enfants, et des visites guidées de l’abbaye seront également proposées à ceux qui voudraient mieux connaître le site.

Le prix d’entrée est fixé à 9€ pour les adultes, 7€ pour les étudiants et les seniors, et 4€ pour les enfants de 6 à 12 ans. Ceux qui opteront pour la prévente (infos et programme complet sur www.villers.be ) obtiendront, en plus du galopin permettant de déguster en passant de stand en stand, un jeton valable pour une V ou une IX brassée à l’abbaye.