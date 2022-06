Le parlementaire brabançon wallon André Antoine (Les Engagés) l’a interrogé sur l’identification d’éventuels repreneurs pour le site qui emploie 68 travailleurs, et sur les options qui permettraient de maintenir une activité sur place.

Willy Borsus a rappelé que l’annonce de l’intention de 5N Plus a déclenché la procédure Renault sur le licenciement collectif, et que les phases de discussions et de négociations entre représentants du personnel et de la direction doivent être respectées.

Une rencontre entre la délégation syndicale et la Sogepa a eu lieu mais il s’agissait surtout d’échanger des informations, notamment sur le coût des investissements nécessaires à la mise aux normes du site.

Il a été confirmé, côté Sogepa, que 5N Plus n’avait pas fait appel à des aides pour analyser ces investissements environnementaux à consentir, ni pour demander une participation financière.

"À ce stade, aucun repreneur ne s’est manifesté suite à l’annonce de l’intention de fermeture" , a aussi indiqué le ministre de l’Économie. En précisant que c’était assez logique, vu la procédure Renault qui commence. Willy Borsus a néanmoins rappelé que la Sogepa était disponible pour analyser les dossiers, aider à l’élaboration d’un plan de reprise ou encore à l’identification d’un éventuel repreneur.

Le ministre a également demandé à l’Agence wallonne à l’exportation (Awex) d’entamer des recherches à propos d’un candidat repreneur, et toutes les possibilités seront donc passées en revue.

"Moi-même, j’ai l’intention de prendre contact directement avec l’entreprise, le moment venu, lorsque le travail de préparation de la Sogepa, de l’Awex et des partenaires sociaux sera réalisé", a encore précisé Willy Borsus, qualifiant tout de même le dossier de " malheureusement difficile" .

Dans sa réplique, le député Antoine a encouragé le ministre à continuer dans cette voie de l’implication de la Wallonie dans un potentiel scénario de reprise, estimant aussi que le travail de la Sogepa est nécessaire pour objectiver la situation de 5N Plus.