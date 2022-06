Villers-la-Ville, Sombreffe, Fleurus: six éoliennes New Wind à nouveau à l’enquête publique

Ce qui fait que l’enquête publique qui débute permet de consulter le dossier dans pas moins de neuf communes, puisque les remarques des habitants des entités voisines à celles qui sont directement concernées par le projet doivent également être prises en compte. En Brabant wallon, outre Villers-la-Ville, le dossier sera dès lors consultable à partir de ce jeudi dans les services communaux de l’urbanisme de Chastre, Genappe et Court-Saint-Étienne.

L’enquête publique se clôturera le 11 juillet et toute personne intéressée peut d’ici là formuler ses observations auprès d’une des administrations communales concernées.

Six et non plus huit éoliennes

Le promoteur est la société namuroise New Wind. Celle-ci est désormais bien connue des Villersois puisqu’en mars 2021, elle avait déjà présenté lors d’une réunion d’information préalable "virtuelle" – on était encore en pleine crise Covid – une autre version du projet, où il était question de huit éoliennes déjà réparties sur les trois communes mentionnées ci-dessus.

Le dossier avait soulevé de nombreuses oppositions, y compris des majorités communales. Aujourd’hui, on ne parle plus que de six engins mais du côté de Villers-la-Ville en tout cas, l’approche vis-à-vis des nouveaux projets éoliens n’a pas changé. Sans se prononcer spécifiquement sur l’un ou l’autre dossier, le collège estime qu’avec le parc existant dans la plaine de Chassart, les Villersois ont été pionniers et ont aujourd’hui fait leur part.

Repowering?

Avec une petite nuance: si la majorité MR n’est pas très chaude pour ajouter de nouvelles machines alors qu’il y en a déjà depuis 2006 sur le territoire communal, elle pourrait commencer à discuter si le projet concernait une extension du parc existant ou, plus intéressant, un "repowering".

Cette opération, envisagée à Perwez par exemple, consiste à remplacer les éoliennes en place par de nouvelles machines Celles-ci, compte tenu des avancées technologiques dans ce domaine toujours en évolution, ont davantage de puissance et peuvent donc produire plus d’électricité.