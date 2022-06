Villers-la-Ville: la rue Adjudant Kumps (Mellery) doit rouvrir ce vendredi

Ce qui évitera aux automobilistes d’emprunter les chemins de campagne placés en sens unique pour servir de déviation, mais que certains distraits continuaient régulièrement à emprunter à contresens…

Améliorer la reprise des eaux

Plus fondamentalement, le chantier désormais terminé devrait soulager les habitants du point bas de la rue, puisque l’objectif est d’améliorer la reprise des eaux s’écoulant des champs en cas de fortes pluies. En effet, la rue Adjudant Kumps est, avec le centre de Villers-la-Ville, un des principaux points noirs en matière d’inondations sur le territoire communal.

Les eaux pluviales venant de tout le bassin-versant – qui s’étend jusqu’à Haute Heuval – ont tendance à s’écouler sur cette voirie et bien que de premiers travaux aient été réalisés il y a quelques années, la solution trouvée s’est avérée insuffisante lors de très fortes pluies, notamment l’été dernier. Les avaloirs étaient en effet trop rapidement saturés.

Les fortes pluies se faisant récurrentes, laCommune a planché sur un projet, conçu en interne. L’idée consiste à poser en souterrain un tuyau de diamètre bien plus important pour diriger les eaux vers le bassin d’orage existant, et de remonter plus haut dans la rue afin de recueillir cette eau bien en amont, et éviter qu’elle transforme la route en lit de rivière.

Des travaux réalisés par la Commune sur fonds propres

Environ 270 mètres de tuyaux ont été posés par les équipes communales, et de grandes grilles transversales ont été placées dans la chaussée. Ces travaux ont coûté 110000€ et ont été entièrement réalisés par la Commune. Financés sur fonds propres aussi: vu l’urgence, le collège qui voulait avancer rapidement ne s’est pas lancé dans une procédure de demande de subsides.

C’est aussi cette urgence qui fait qu’à ce stade, de l’asphalte a été posé aux endroits où la voirie, en béton, a été ouverte. Mais dans un deuxième temps, toute la zone sera asphaltée.