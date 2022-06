Ligne TEC 568: le bourgmestre de Villers-la-Ville répond à Écolo

Les options mises sur la table dans ce cadre feront l’objet d’une consultation de la population et pour Écolo, la position très tranchée du collège, laissant penser que les décisions sont déjà prises, pourrait faire que les Villersois ratent le coche de cette consultation. Alors que celle-ci constitue l’occasion d’améliorer le réseau de manière plus globale, d’entendre d’autres suggestions venant des usagers…

"La proposition de l’AOT est un premier jet, une pièce à casser" , résumait la section locale Écolo dans un communiqué.

«Puisque le redéploiement proposé est un retour en arrière, on n’en veut pas»

Pour le bourgmestre, Emmanuel Burton, même s’il est effectivement question d’un processus mené à une échelle plus large, l’impact pour les Villersois reste le risque que la ligne 568 telle qu’elle fonctionne aujourd’hui soit remise en cause. "Écolo dit que c’est un processus et une pièce à casser: je leur propose de ne pas lancer ce processus et de casser la pièce immédiatement , prolonge le maïeur. Écolo essaie de faire dévier le débat sur la forme, moi, j’en reste au fond: la ligne 568 est structurante, et c’est un point fort du plan communal de mobilité. La réaction d’Écolo prouve que le risque d’une remise en cause existe… Soyons efficaces, gagnons du temps: puisque le redéploiement proposé est un retour en arrière, on n’en veut pas."

Pour Nadia El Abassi, il n’est pas possible de stopper un processus mis en œuvre au niveau de l’AOT, et refuser de saisir cette possibilité pour obtenir des améliorations laisserait entendre que tout est satisfaisant actuellement. Ce qui n’est pas le cas. Écolo compte d’ailleurs, dans le cadre de la consultation à venir, soutenir des propositions pour une meilleure efficacité des lignes TEC.

"L’amélioration souhaitée, elle est déjà très claire et elle est reprise dans notre plan communal de mobilité: c’est une ligne qui passe à Sart, rejoint la gare de Villers et va vers Genappe" , répond Emmanuel Burton.