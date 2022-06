Villers-la-Ville: une première réunion dans le cadre de la procédure Renault chez 5N Plus (Tilly)

L’annonce du groupe canadien avait déclenché la procédure Renault sur le licenciement collectif et mercredi, une première réunion s’est tenue entre la direction de 5N Plus Belgium et les représentants du personnel. Selon les syndicats, les premières discussions sont plutôt bien passées, compte tenu des circonstances.

«Sont-ils prêts à céder l’activité?»

La première phase de la loi Renault doit permettre aux représentants des travailleurs de poser des questions à la direction, d’obtenir des réponses et de pouvoir, sur base des éléments communiqués, formuler des alternatives pour limiter les licenciements. L’espoir du personnel de 5N Plus est surtout qu’un repreneur se fasse connaître.

"Pour qu’une reprise soit possible, il faut connaître les intentions de 5N Plus à propos du site: sont-ils prêts à céder l’activité? , explique le secrétaire régional de la centrale générale FGTB, Philippe Leclercq. C’est notamment pour cela que nous avons demandé, ce mercredi, que le numéro un du groupe vienne en personne, pour participer à une prochaine réunion."

À ce stade, la direction n’a pas communiqué de délai, même approximatif, dans lequel elle voudrait concrétiser son intention de fermeture.

La Sogepa n’a pas été sollicitée

La FGTB confirme par ailleurs avoir récemment rencontré des représentants de la Sogepa. Il s’agissait notamment de vérifier si 5N Plus avait fait appel à des aides financières pour réaliser des investissements sur le site de Tilly. La réponse donnée au niveau régional est négative.

Les représentants du personnel se disent étonnés, soulignant que le groupe canadien donne pourtant comme justification principale à son intention de fermeture l’importance des investissements déjà réalisés sur place, et à réaliser encore à court et moyen terme afin de mettre l’usine en conformité avec les normes environnementales et de bien-être au travail…

Une nouvelle réunion est prévue fin juin.