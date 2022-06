Information judiciaire ouverte après l’incendie dans une exploitation agricole à Mellery

Les pompiers du poste de Wavre avaient été appelés à intervenir, vendredi soir vers 20h30, dans une propriété située le long de la rue Champ du Vénérable.

Une grange contenant de la paille et des engins agricoles s’y était embrasée.

Il n’y a pas eu de blessé mais les dégâts matériels sont très importants. Les bovins qui se trouvaient dans un hangar voisin ont pu être évacués à temps.

Si l’hypothèse d’une combustion naturelle reste plausible, celle de l’incendie volontaire n’est pas exclue à ce stade.

"Les pompiers ne peuvent estimer précisément l’origine de l’incendie et, au vu de son ampleur et du temps qu’il a fallu pour en venir à bout, nous avons désigné un expert judiciaire qui nous communiquera son rapport dès que possible", conclut la porte-parole du parquet brabançon wallon