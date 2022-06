Villers-la-Ville: inquiétude communale pour la ligne TEC568

"Quand l’information nous est parvenue, on a demandé à l’OTW de ne pas retenir cette option , explique l’échevine villersoise de la Mobilité, Julie Charles. Pour eux, la ligne 568 ferait double emploi avec la ligne Express 5 qui relie Nivelles à Namur. Ce n’est pas le cas: cette ligne Express comporte deux arrêts sur le territoire de Villers-la-Ville, et reste sur la chaussée de Namur. La ligne 568, elle, propose aujourd’hui quatorze arrêts chez nous. En plus, l’abonnement à la ligne Express est plus onéreux. Il faudrait donc payer plus pour moins de service!"

Lors d’une réunion de l’Organe de consultation de bassin de mobilité du Brabant wallon (OCBM), le 17 mai dernier, il a été à nouveau question de remanier la ligne 568. "Nous avons protesté, et on nous a seulement répondu qu’on nous ferait parvenir une simulation avant/après pour évaluer les changements , indique Julie Charles. Il est question d’une mise en œuvre en 2024, après toute une procédure. Mais nous, nous n’en voulons pas et on tire déjà la sonnette d’alarme."

«Ce projet de l’OTW fait abstraction de la réalité locale»

Les récents propos du ministre Philippe Henry sur le réseau TEC "en pleine mutation" , sur certaines lignes de bus héritées du passé et ne correspondant plus aux bassins et aux habitudes de vie, ne rassurent pas le collège communal villersois. Qui veut que les habitants gardent la possibilité de prendre le bus au sein des villages en journée. Ou celle d’aller à Fleurus les jours de marché, alors que la ligne Express, elle, relie en ligne droite Nivelles à Namur.

"Ce projet de l’OTW fait abstraction de la réalité locale et on ne semble pas nous entendre , déplore Julie Charles. Pourquoi détricoter une ligne qui marche bien? C’est vraiment regrettable parce qu’avec le TEC, sur le plan local, il y a de belles avancées ces dernières années comme la nouvelle ligne 51 qui relie Villers à Louvain-la-Neuve, et aussi de chouettes projets comme relier Sart-Dames-Avelines, Villers et Genappe."