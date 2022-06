Écartée du conseil communal de Villers-la-Ville, Delphine Haulotte saisit le Conseil d'État

Son avocat avait en effet écrit un courrier à la commune pour demander que le point soit reporté à une date ultérieure, l’absence de sa cliente étant couverte par un certificat médical. À l’époque, Delphine Haulotte avait indiqué réfléchir à l’introduction d’un recours contre la décision du conseil. Depuis, elle a été remplacée dans l’exécutif villersois par Éric Balza, qui a repris ses compétences.

La désormais ex-échevine, après avoir pris le temps de la réflexion, est passée à l’action: elle confirmait mercredi avoir fait appel à un avocat, et celui-ci a introduit le 20 mai dernier un recours au Conseil d’État pour faire annuler la décision du conseil communal.

En incapacité de défendre son mandat

Devant la plus haute juridiction administrative, elle compte invoquer le fait qu’elle était en incapacité médicale en mars dernier, et n’était donc pas en mesure de défendre son mandat lorsque la motion a été soumise au vote. Elle affirme également que la décision qui a été prise ce soir-là manque de motivation, glissant au passage que c’est assez logique puisque ses anciens collègues n’auraient en réalité absolument rien à lui reprocher dans le cadre de l’exercice de son mandat. Il était notamment question à l’époque de non-respect de la collégialité et du huis clos au sein du collège, mais l’ex échevine conteste formellement les faits.

D’accord, le code wallon de la démocratie locale n’exige pas, pour les motions de méfiance individuelle, qu’elles soient motivées avec précision. Mais c’est aussi une des raisons qui pousse Delphine Haulotte à contester ce qui s’est passé le 22 mars dernier.

"J’espère vraiment que le Conseil d’État réfléchira à ce problème de démocratie, affirme-t-elle. J’ai été élue par la population et après quelque temps, parce que quelques personnes l’ont décidé au sein du collège, je suis privée de mon mandat d’échevine. Sans même que les faits qu’on me reproche soient précisés! Il y a quelque chose à revoir dans le code de la démocratie, ça ne va pas."

Si au terme de la procédure, le Conseil d’État venait à lui donner raison, serait-elle prête à réintégrer le collège communal, dans un contexte de relations aussi dégradées?

"On verra bien à ce moment-là. Moi, j’ai surtout introduit ce recours – que je finance personnellement – pour défendre la démocratie, répond-elle. Mon dossier fait 38 pages et j’ai des arguments à faire valoir. Je serai peut-être un cas d’école et cette affaire permettra peut-être de soulever un problème que d’autres ne connaissent pas. Je me bats pour moi, pour mes valeurs et pour les gens qui m’ont fait confiance en votant pour moi, et aussi pour ceux qui me suivront par la suite…"