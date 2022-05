La première donnerie villersoise a été inaugurée

L’occasion pour lui de déjà remercier les bénévoles qui ont œuvré en toute discrétion depuis des mois pour, partant d’un hall de voirie vide, créer cette donnerie avec l’aide des ouvriers communaux. Les lieux ont été rafraîchis, repeints, équipés d’étagères et de tringles pour les habits. Des milliers d’objets ont aussi été triés par l’équipe de volontaires.

Les heures d’ouvertures sont aujourd’hui fixées: chaque mercredi de midi à 16h, le vendredi de 15h à 18h, et les samedis et dimanches de 10h à midi. Ce sont les bénévoles qui tiendront ces permanences.

Le principe est simple et prolonge la dynamique généreuse constatée notamment lors des inondations dramatiques de l’été dernier. Les personnes qui possèdent des objets, vêtements, petits électroménagers ou meubles encore en bon état mais dont ils n’ont plus l’usage peuvent les déposer sur place pour qu’ils servent à d’autres personnes.

Important à préciser: il ne s’agit pas d’une donnerie "sociale": aucune condition – de revenu par exemple – n’est imposée à ceux qui emporteront ces objets pour leur donner une deuxième vie, le principe étant surtout d’éviter le gaspillage et la mise aux encombrants de choses qui peuvent encore servir. Il suffit de payer une cotisation symbolique d’un euro par an pour venir fouiner et tenter de trouver son bonheur parmi les étagères.

Simple et pratique, donc. Mais derrière, il y a un travail considérable des bénévoles qui, plusieurs fois par semaine, passent des heures à trier ce qui est reçu, placent certaines choses dans les réserves, en descendent d’autres dans la partie publique, regroupent les articles pour que les bénéficiaires les trouvent facilement…

"Au départ, nous étions quatre et à présent, nous sommes neuf, explique l’équipe. On ne se connaissait pas mais l’ambiance est excellente: nous sommes motivés pour aider les autres. Les gens qui viendront ici trouveront de tout; décoration, vaisselle, vêtements, jouets, livres, quelques meubles…"

Présente aux côtés des autorités communales lors de l’inauguration de vendredi soir, la députée provinciale en charge des affaires sociales, Sophie Keymolen, a salué à la fois l’objectif social de la nouvelle donnerie villersoise, la dimension environnementale du projet, et l’engagement des citoyens qui feront désormais vivre les lieux.

Le règlement précise qu’il n’y a pas d’obligation de réciprocité: l’objet est donné sans contrepartie et la personne qui l’emporte peut venir déposer d’autres choses ou pas. Ce qui est déposé l’est avec l’approbation des bénévoles. Il doit s’agir d’objets propres, en bon état et qui fonctionnent. Les médicaments et l’alimentation ne sont pas acceptés.