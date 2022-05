Natacha St-Pier à la Nuit des chœurs à Villers-la-Ville, les 26 et 27 août

On y a entendu les Corses d’I Muvrini, le Chœur de l’Armée rouge, Maurane, le Chœur de l’Université d’Oxford, la maîtrise de la Monnaie, les Magic Platters, Voca People, Barbara Hendricks, Yael Naim, les Mystères des voix bulgares…

Le principe du "spectacle promenade" est désormais bien connu: à la Nuit des chœurs, le public parcourt le site de l’abbaye pour découvrir les prestations des artistes répartis sur six scènes différentes. Les concerts sont prévus pour 20minutes et sont répétés plusieurs fois au cours de la soirée, ce qui permet de déambuler à son rythme, sans rien rater puisque les horaires sont élaborés dans ce but.

Pour l’occasion, l’éclairage autour des podiums mais aussi sur le trajet des spectateurs est conçu pour créer une ambiance particulière, et pour mettre en évidence les éléments architecturaux et patrimoniaux de l’abbaye cistercienne. À vérifier (et apprécier) sur place cet été: la Nuit des chœurs revient en effet les 26 et 27 août prochains, de 18h30 à 23h30.

Les organisateurs viennent de dévoiler le programme de cette édition 2022.

Six formations

On y entendra notamment la chanteuse canadienne Natasha Saint-Pier, dans un répertoire "lyrics-pop" et accompagnée d’un ensemble vocal. The Kingdom Choir, chœur anglais qui a chanté avec Elton John et participé au jubilé d’or de la reine Élisabeth II, sera également à Villers.

Les amateurs découvriront aussi l’ensemble letton Maska, qui passe du classique au folk et est arrivé à la deuxième place du Chœurs Eurovision 2019. On applaudira encore les polyphonies géorgiennes Rustavi, le chœur de la Royal Air Force ainsi que les Belges de Vox Anima et Almakalia.

Comme le veut la tradition, les six formations se rassembleront sur une même scène en fin de soirée, pour une apothéose finale sous les feux d’artifice.

Les places sont proposées en prévente selon différentes formules, les prix variant de 40€ à 189€ avec des possibilités de se restaurer sur place dans un village VIP, ou de privatiser certains espaces pour un groupe.

www.nuitdeschoeurs.be