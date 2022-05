Le "Roméo et Juliette" de Shakespeare sera dans les ruines de Villers-la-Ville cet été

À partir du 12 juillet, les vers de cette tragédie romantique de Shakespeare résonneront donc dans les ruines, et ce, jusqu’au 6 août. Aux commandes de cette production, le metteur en scène Thierry Debroux, actuel directeur du théâtre du Parc à Bruxelles.

"Roméo et Juliette est sans doute l’œuvre la plus connue de Shakespeare. Composé de vengeances, de haines familiales et de sentiments exacerbés, ce drame romantique transporte le spectateur dans une action qui mêle la légèreté de la comédie et les profondeurs de la tragédie. Comment ne pas être séduit par l’incroyable modernité de Shakespeare? La mise en scène développera l’urgence de vivre et la violence des passions nouvelles que les deux jeunes amants, nés sous une mauvaise étoile, découvrent au travers de l’éblouissement de leurs sentiments et de la pureté qui les consume" , expose Patrick de Longrée, le producteur qui a jeté son dévolu sur cette pièce dès que le Covid a laissé entrevoir une possibilité de répit pour la Culture et les spectacles cet été.

Pour interpréter les rôles-titres des jeunes amants légendaires, deux visages inconnus de Villers ont été choisis: Mathilde Daffe sera Juliette et Baptiste Blampain – dont la carrière a commencé à sa sortie du Conservatoire de Mons en 2011, incarnera Roméo. D’autres comédiens dont certains sont des habitués de Villers-la-Ville, les entoureront: Denis Carpentier, Michel Poncelet, Thierry Janssen, Anouchka Vingtieret d’autres. En tout, treize comédiens seront sur le plateau.

Depuis 1987, pas moins de 650000 spectateurs sont déjà venus applaudir les réalisations de Del Diffusion à Villers-la-Ville.

Représentations du 12 juillet au 6 août 2022, à 21h, du mardi au samedi. Réservations à partir du 1er mai via le site. Tarif unique: 38 €/ place. Prévente: en réservant avant le 15 juin: 33 €

Info tickets: 070/224304 www.romeoetjuliette2022.be