Stupeur à Marbais à l’annonce de la mort de Jean-Marc Florkin: «Il était à l’image du 1830»

L’établissement et sa grande salle était le cœur convivial du village, où se retrouvaient les habitants pour boire un verre mais aussi lors des mariages, des communions, des funérailles… L’annonce il y a quelques jours de la fermeture du restaurant avait provoqué beaucoup d’émotion, et ceux qui savaient que cette annonce était justifiée par les importants problèmes de santé de Jean-Marc Florkin étaient encore plus peinés.

Convivial, plein d’humour, toujours disponible pour venir dire un petit mot aux clients, le patron du 1830 était une véritable figure locale. "C’était quelqu’un de très attachant, une figure bien connue de Marbais et nous sommes tous tristes ce matin, confirmait lundi le bourgmestre Emmanuel Burton. C’est terriblement injuste, mourir à cet âge… Jean-Marc était quelqu’un du cru, qui était un bon relais entre le conseil communal et les citoyens qu’il côtoyait dans son établissement. Il faisait remonter les informations, posait lors des séances du conseil les questions que se posent les habitants."

«Il savait détendre l’atmosphère»

Son colistier et chef de groupe EPV Robin Perpète était lui aussi sous le choc, lundi matin. "On perd quelqu’un de bien, quelqu’un d’investi dans la vie locale et qui laissera un très gros vide, commentait-il. Il pratiquait l’humour jusque dans ses questions, parce qu’il savait détendre l’atmosphère, mais il était très perspicace et il savait où il voulait en venir."

Même tristesse du côté d’Écolo, où Nadia El Abassi, marbaisienne, soulignait lundi le caractère souriant, joyeux et bienveillant d’un conseiller communal qui savait conjuguer humour et franc parler. "Jean-Marc avait le souci de servir les citoyens et il était d’une grande générosité: son établissement était à son image" , indique la chef de groupe Écolo.

Lundi, tous nos interlocuteurs soulignaient aussi, au-delà de la terrible nouvelle du décès du Marbaisien, le rôle que jouait le 1830 dans la vie locale. "On devra se battre pour que le restaurant continue, pour le village et en hommage à Jean-Marc", précisait d’ailleurs le bourgmestre Burton.