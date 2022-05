L’abbaye de Villers-la-Ville multiplie les rendez-vous bien-être

Depuis, plusieurs activités sont organisées dans cette veine, afin d’aider ceux qui rêvent d’une vie plus sereine à se ressourcer parmi les vieux murs cisterciens. Ce sera encore le cas cette saison, avec davantage de rendez-vous bien-être et des ateliers s’adressant aussi bien aux néophytes qu’aux habitués.

«Voyage sonore en mouvement», «chorale éphémère»

Ainsi, le 17 mai et le 14 juin, un "voyage sonore en mouvement" sera proposé par le musicien Lou Deblon et la professeure de yoga Jessica Notermans. L’idée est de conjuguer sons et mouvements pour s’apaiser. "Une thérapie tout en douceur pour atteindre une profonde détente et une paix intérieure" , promettent les organisateurs.

Le 21 mai et le 18 juin, le but sera de prendre du plaisir en chantant en compagnie de gens qu’on ne connaît pas, avec une "chorale éphémère" constituée par les participants autour de la chanteuse et thérapeute Stéphanie Martens.

Du chant toujours, le 27 mai, mais en promenade: une balade chantée sera conduite par Marie Fripiat, qui interprétera des chants sacrés et profanes du Moyen Âge et notamment des œuvres d’Hildegarde de Bingen.

Soirée de méditation, yoga du son...

Le dimanche 29 mai, l’association Émergences et l’abbaye de Villers organiseront sur le site cistercien une grande soirée de méditation. Ilios Kostous et Claude Maskens, psychologues et spécialistes des pratiques de pleine conscience, seront de l’aventure (intérieure) et seront accompagnés par les musiciens Laure Stehlin et Jean-Paul Dessy.

On retrouvera encore Laure Stehlin le 30 juin, pour un atelier consacré au yoga du son, et qui profitera de l’acoustique très particulière de l’église abbatiale. "Issu des chants sacrés et des anciennes traditions tibétaines, indiennes et japonaises, le yoga du son est un moyen simple de ressentir l’harmonie et le calme intérieur" , explique-t-on à l’abbaye.

Et le 4 septembre, on retrouvera une nouvelle édition, la cinquième, du "jardin du yoga" . Le rendez-vous réunit plusieurs centaines d’adeptes pour une journée de pratique en plein air.

Toutes ces activités peuvent être réservées via le site internet de l’abbaye: www.villers.be .