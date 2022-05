Villers-la-Ville: pas «systématiquement» de clauses éthiques et environnementales pour les marchés publics

Au dernier conseil communal villersois, Écolo a déposé une motion pour que dans les marchés publics, le prix ne soit plus le seul critère de choix. Nadia El Abassi a expliqué que les pouvoirs publics pèsent pour 7% dans le PIB wallon, et donc qu’introduire dans les contrats passés avec les entreprises des dispositions concernant l’environnement et l’éthique constitue un levier intéressant.