Villers-la-Ville: 18000 pieds de vigne plantés en trois jours à Tilly

Une sérieuse dose de détermination aussi. Alors après avoir complété ses connaissances en viticulture et s’être initié à la viniculture à l’IFAPME de Perwez, après avoir également fait plusieurs stages dans des vignobles, Matthieu Roy a décidé de se lancer. " Si je ne le fais pas à 40 ans, après, il sera trop tard" , souffle-t-il.

Depuis dimanche (très) tôt dans la matinée et jusqu’à ce mercredi, grâce au travail d’ouvriers spécialisés dans la plantation et au renfort d’amis et de voisins, la parcelle de terrain qu’il a acquise le long de la rue des Savoyards à Tilly se transforme en vignoble. Sur cinq hectares, ce sont 18000pieds de vigne arrivés récemment de Suisse et d’Italie qui sont actuellement mis en terre.

Palisser, ébourgeonner, tailler...

Il faut aussi disposer les tuteurs, arroser vu les températures annoncées cette semaine, placer des protections pour que les premiers bourgeons ne fassent pas les délices des lapins et des chevreuils… Ce n’est qu’un début. Quand les plants auront un peu poussé, il faudra palisser, ébourgeonner, tailler chaque hiver. Et construire un chai où sera élaboré le vin, ce qui est aussi un travail complexe et prenant.

Manifestement pas de quoi effrayer Matthieu Roy, qui a prévu de lever progressivement le pied concernant son activité professionnelle actuelle, pour devenir à terme vigneron à temps plein. Il se montre plutôt confiant: après avoir beaucoup cherché, il a trouvé à Tilly une parcelle en pente et exposée au sud, qui bénéficie à la fois du soleil et d’un vent continu qui séchera les feuilles et devrait limiter les risques de maladie pour la vigne.

Du reste, il a opté pour des cépages dits interspécifiques, croisement entre des variétés européennes et d’autres, souvent américaines, dont les gènes fournissent une bonne résistance naturelle aux maladies fongiques. Dimanche, ceux qui préparaient les plants un à un, en sectionnant les racines, maniaient des pieds de pinot Kors, de merlot Khorus et de sauvignac.

À terme, ajouter 7000pieds et produire 30000bouteilles

De quoi produire 55% de vin blanc et 45% de vin rouge, en évitant les traitements chimiques et en misant sur la qualité du produit. Les analyses de terre sont plutôt prometteuses et l’objectif à terme est d’ajouter encore 7000 pieds, pour produire environ 30000 bouteilles en vitesse de croisière.

Comme il s’agit d’un vrai projet de vie, l’idée est évidemment d’atteindre la rentabilité pour ce vignoble qui n’a pas encore de nom officiel. Si quelques bouteilles sont attendues dans trois ans, il faudra attendre au moins quatre ans pour arriver à une production correcte et un crowdfunding sera sans doute lancé lorsqu’il s’agira de construire le chai, d’ici deux ans.

Celui-ci pourrait comprendre une petite surface de vente et Matthieu Roy imagine aussi accueillir les enfants des écoles pour leur permettre de suivre une saison dans le vignoble.

À ce stade, le projet, qui aura une dimension participative, réjouit en tout cas les riverains. Dimanche, quelques voisins étaient venus non seulement poser des questions et assister à la plantation des premiers pieds, mais aussi donner un coup de main. Ce qui réjouit le nouveau vigneron, à l’aube d’une grande aventure…