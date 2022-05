Villers-la-Ville: plus de 300 marcheurs solidaires avec l’Ukraine

Ils se sont lancés sur des itinéraires de 5, 10 et 15 km balisés grâce à la collaboration des membres de la commission chemins et sentiers.

«C’est un succès»

"Les participants sont très satisfaits des parcours qu’ils ont découverts , confirmait sur place l’échevine de la Jeunesse, Anne-Michèle Piérard. Avec plus de 300 marcheurs, on peut considérer que c’est un succès. Tous les bénéfices seront reversés pour l’Ukraine et comme on peut le voir, le conseil communal des enfants est vraiment mobilisé."

Il est vrai que du côté du bar et entre les tables, plateaux à la main, les jeunes conseillers communaux ne ménageaient pas leurs efforts aux côtés des bénévoles, dimanche vers midi. Objectif: contribuer à l’augmentation des recettes pour la cause.

Des animations permettaient de prolonger la balade par un moment convivial, à l’arrière de la maison communale, avec la présence d’un stand de grimage tenu par une bénévole, ou encore celle d’un château gonflable mis à disposition pour l’occasion.

Des citoyens qui ont lancé une récolte de dons pour les Ukrainiens sur le plan local étaient également sur le site, prolongeant ainsi cette belle dynamique solidaire.