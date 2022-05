Villers-la-Villeorganise ce dimanche une marche de solidarité (5, 10 ou 15 km) avec l’Ukraine

Tout est parti d’une volonté des membres du conseil communal des enfants, aux premiers jours du conflit entre la Russie et l’Ukraine et lorsque les premiers réfugiés fuyant la guerre sans pouvoir rien emporter ont fait la Une des médias. "C’était vraiment une demande de la part des jeunes: ils voulaient faire quelque chose pour aider , confirme Anne-Michèle Piérard, l’échevine en charge de la jeunesse. Ils s’étaient déjà mobilisés pour récolter des fonds pour d’autres causes, le Télévie par exemple. Nous avons vraiment une bonne équipe!"

Depuis, les difficultés vécues par les Ukrainiens font aussi partie du quotidien des Villersois: plusieurs initiatives locales ont été prises, avec notamment une mobilisation des pharmacies pour fournir des médicaments qui a connu un joli succès, ainsi que des récoltes de vivres lancées par des citoyens.

L’argent récolté sera reversé au Consortium 1212

Des hébergeurs se sont également fait connaître pour accueillir les réfugiés de guerre et la semaine dernière, une trentaine d’Ukrainiens étaient logés sur le territoire communal. Ceux qui voudraient se porter volontaires pour loger d’autres familles ukrainiennes peuvent encore se manifester auprès de la Commune: un formulaire est disponible sur le site internet communal. Les coordonnées des hébergeurs potentiels seront ensuite communiquées à la plateforme gérée au niveau fédéral.

En ce qui concerne la marche de dimanche matin, la participation est fixée à 2€ et sera intégralement reversée au Consortium 1212. Un bar, une petite restauration et des animations pour les enfants sont également prévus.

Il sera également possible d’apporter des dons de 8h30 à 13h dans les jardins de la maison communale. Les citoyens qui mettent sur pied cette collecte cherchent notamment des produits d’hygiène, du matériel scolaire, des denrées alimentaires non périssables, du lait pour nourrissons ou encore des antidouleur et des anti-inflammatoires.