Carrefour réaménagé à Sart-Dames-Avelines et piste cyclable jusqu’aux Quatre-Bras de Baisy-thy

En 2020, suite à un énième accident sur place, une séquence télévisée avait d’ailleurs été diffusée pour dénoncer le caractère accidentogène de certains îlots centraux, en particulier ceux qui avaient été construits aux abords du carrefour de la chaussée de Namur et des rues du Try et Saint-Jean. À proximité du funérarium Ancart, donc.

C’est que ces îlots qui obligent les automobilistes à donner un petit coup de volant alors que la traversée du village est une longue ligne droite ont surpris plus d’un conducteur, y compris des habitués des lieux lorsque le soleil du matin ou du soir se fait rasant sur la chaussée.

"Il y a déjà eu un accident mortel et une bonne dizaine de voitures ont été démolies à cet endroit , confirme l’échevin villersois des travaux, Philippe Vanhollebeke. C ’est aussi un problème la nuit, surtout les nuits de week-end… Nous avons déjà eu de longues discussions avec le SPW à ce sujet."

Et ça bouge enfin: l’échevin a annoncé, au conseil communal de la semaine dernière, que la Région venait de confirmer que les aménagements placés au carrefour de la chaussée de Namur et de la rue Saint-Jean allaient être démontés. Les travaux ont d’ailleurs commencé. En effet, un radar fixe vient d’être installé à cet endroit et il sera bientôt opérationnel. Quand ça sera le cas, le SPW estime que les automobilistes ralentiront de toute façon avant de passer devant le radar, et que l’îlot qui visait le même objectif peut dès lors disparaître.

Piste cyclable jusqu’au carrefour des Quatre-Bras de Baisy-Thy

Dans la foulée, la conseillère Écolo Nadia El Abassi a indiqué qu’elle avait une autre bonne nouvelle: la Région a augmenté son budget pour réaliser une piste cyclable entre Sart et les Quatre-Bras de Baisy-Thy, ce qui permettra d’exproprier les parcelles nécessaires à la concrétisation du projet. " Comme c’est un endroit dangereux, il faut que ce soit fait le plus rapidement possible" , a-t-elle ajouté.

Philippe Vanhollebeke a toutefois tempéré les enthousiasmes: les promesses, c’est bien mais il a rappelé qu’il a tout de même fallu douze ans pour que le rond-point promis à la chapelle du Triolet soit construit. Quant à celui que tout le monde attend près du Colruyt, on en parle depuis quinze ans mais il n’est toujours pas là. " D’expérience, j’attendrais le commencement du chantier avant de me réjouir. Et d’être sûre aussi que les travaux seront faits sur toute la longueur, et pas sur une demi-longueur…", a glissé l’échevine de la Mobilité, Julie Charles.