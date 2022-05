Villers-la-Ville: un cheminement pas seulement cyclable

Le bourgmestre, Emmanuel Burton, s’est étonné, se demandant pourquoi des fermiers, des agronomes ou des réparateurs de machines agricoles ne pourraient pas accéder aux champs en roulant sur cette voirie qui a toujours été utilisée par des véhicules, y compris par des camions qui se rendaient à la sablière.

D’abord pavé, ce chemin avait été asphalté puis s’est détérioré au fil du temps. "Mais prétendre que ce chemin n’est pas pour les voitures, c’est quand même exceptionnel!", a persiflé le maïeur.

Nadia El Abassi, elle, a objecté que lorsque l’asphaltage a été soumis au conseil, il était question d’un cheminement cyclable…

«Cyclable, mais…»

L’échevine de la Mobilité, Julie Charles, lui a répondu que les travaux avaient été réalisés dans le cadre du réseau "points-nœuds" promu par la Province, mais que cela n’implique pas de réserver ces chemins exclusivement aux vélos et aux piétons.

"C’est effectivement un cheminement cyclable mais ça ne veut pas dire que c’est en site propre pour les cyclistes: cela concerne aussi des routes mixtes, et tout a été fait en concertation avec la Province , a indiqué Julie Charles. Nous allons mettre des panneaux pour demander à tout le monde d’adapter sa vitesse mais les voitures passaient avant, et elles continueront à passer. Il n’y a pas de souci pour l’instant, les cyclistes sont contents et cela décharge le trafic dans Rigenée. Pour moi, c’est une belle réussite."

Analyse partagée par le bourgmestre, qui estime que cela permet aussi d’éviter pour certains habitants un passage via le centre de Marbais: "Il y a un autre effet positif , a-t-il ajouté. Nous avions un point noir au niveau des dépôts clandestins: c’était l’entrée de la sablière. On en enlevait toutes les semaines. Aujourd’hui, comme il y a un peu plus de passage, il y en a beaucoup moins."