Lors de la présentation du document en 2019, il avait été précisé que le PST était un outil évolutif, les actions prévues n’excluant pas des modifications en cours de route pour s’adapter aux circonstances. Et les circonstances de 2020 et 2021 sont connues: une crise sanitaire empêchant les réunions, mettant nombre d’activités à l’arrêt, obligeant les responsables à réorienter certains budgets…

"La crise covid n’a pas été simple à gérer, confirme le bourgmestre Emmanuel Burton. Il a fallu se serrer les coudes pour continuer à avancer, dans un tout autre état d’esprit que celui des personnes qui critiquent depuis leur fauteuil…"

Dans le volet externe du PST villersois – les actions qui concernent directement la population, par opposition à celles qui ont trait à l’organisation interne de l’administration -, on trouve 135 projets et 115 parmi ceux-ci ont été achevés ou sont en cours d’avancement.

Parmi les réalisations épinglées par chaque échevin dans son domaine de compétence, Anne-Michèle Pierrard, en charge de la culture et de la jeunesse, met en avant le déménagement de la bibliothèque communale, qui compte désormais près de 1300 lecteurs et est animée par six bénévoles. La mise en avant des artistes locaux passe par la reprise des expositions depuis quelques mois dans la salle du conseil communal. Et pour les jeunes, le projet Mik’Ados s’appuie sur un groupe de volontaires qui a lancé une nouvelle dynamique, en partenariat avec Récréagique.

Marc Druez, l’échevin de l’Urbanisme et de l’Énergie, souligne l’élaboration en interne du Plan d’Action Energie Durable et Climat (PAEDEC) et les études en cours pour poser des panneaux photovoltaïques sur plusieurs bâtiments communaux dont trois écoles. En matière de logement public, douze ont été créés en deux mandats, et cinq autres sont à l’étude, notamment à la cure de Sart.

L’extension de l’école de Tilly

Pour illustrer la politique menée en matière de mobilité, Julie Charles évoque notamment l’augmentation de l’offre TEC, avec par exemple une liaison vers Louvain-la-Neuve et l’école des Hayeffes qui fonctionne bien. Une cinquantaine d’emplacements pour vélos ont été créés et les liaisons cyclables commencent à se concrétiser à plusieurs endroits du territoire. La signalétique des chantiers a aussi été améliorée, en collaboration avec le Syndicat d’initiative. Et un projet de voitures électriques partagées est en cours d’élaboration.

Côté travaux, Philippe Vanhollebeke ne peut passer à côté de l’extension de l’école de Tilly, réalisation phare du début de la législature. Le parking devant la maison communautaire de Marbais est aussi achevé, et on avance pour les rénovations de voirie et les derniers gros dossiers d’égouttage. Des travaux sont aussi prévus pour renouveler les sanitaires dans les écoles et donc améliorer le bien-être des élèves.