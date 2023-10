645 plants de cannabis découverts dans une habitation de Tubize: un an de prison avec sursis

Ce cultivateur, est un homme albanais de 46 ans qui déclarera être arrivé à Tubize deux jours avant, amené par des gens qu’il affirmera ne pas connaître.

Il n’a pas participé à la location de l’habitation payée en cash, à l’installation de la culture, d’un tableau électrique trafiqué, des fenêtres calfeutrées et des volets fermés. Il a pris la succession d’autres jardiniers qui se sont évanouis dans la nature.

Il faisait partie d’une association bien structurée qui s’était montrée généreuse. Il avait perçu 8 000 € qu’il transféra aussitôt sur le compte bancaire de sa femme restée en Albanie et il avait à sa disposition trois GSM qui seront examinés avec soin.

Ils restèrent muets. Impossible d’identifier les commanditaires et les patronymes utilisés n’avaient aucune connotation avec le milieu albanais. Ainsi qu’il fut dit lors de l’audience correctionnelle de Nivelles du 13 septembre dernier, ils avaient plutôt une consonance exotique.

En tout état de cause, l’intéressé fut détenu du 29 juin au 19 novembre 2022. Il fut libéré sous caution de 3 000 €. Son avocat dit que son client se trouve actuellement dans une situation financière catastrophique. À l’entendre, il ne disposerait même plus des cinquante euros nécessaires à l’obtention du passeport qui lui permettrait de rentrer dans son pays natal.

Le parquet avait requis une peine ferme d’un an de prison. Le tribunal s’est partiellement rangé à ces réquisitions, un an de prison certes, mais avec sursis, une amende ferme de 1 600 € et la confiscation des 3 000 € de caution.