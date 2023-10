"Cette nouvelle plateforme permet d’introduire, en quelques clics, toutes les demandes d’occupation du domaine public: trottoir, accotement, voie de circulation, zone de stationnement. Ce qui peut être utile à l’occasion d’un déménagement, d’une livraison ou de travaux qui nécessitent la délivrance d’une autorisation administrative", explique le bourgmestre, Michel Januth.

Les démarches administratives sont simplifiées et nettement plus rapides pour les citoyens et les entreprises.

"Le formulaire de demande en ligne est plus complet et permet de visualiser directement la rue concernée sur une carte, afin de pouvoir y installer facilement un conteneur, un échafaudage ou toute réservation d’emplacement."

Un paiement en ligne est également intégré, ce qui représente un gain de temps pour les demandeurs. "Enfin, la plateforme intègre une carte interactive permettant de visualiser en temps réel les occupations autorisées sur le territoire de la ville de Tubize. Cette carte est facilement accessible sur le site www.tubize.be."

Cet outil contribuera aussi à la bonne organisation de la mobilité, car toutes les demandes seront désormais centralisées.