Ouest Brabant wallon : le règlement de police appliqué dès 16 ans

C’est ce qui a poussé la zone à procéder à une actualisation. La première commissaire Liberloo était aux conseils communaux de Tubize et Rebecq, lundi et mardi d de la semaine dernière, pour convaincre les élus d’approuver le nouveau texte. Ce qui est chose faite. Reste encore à attendre les votes d’Ittre et Braine-le-Château, avec l’espoir de voir le règlement entrer en vigueur début novembre.

La zone a profité de l’occasion pour revoir tout son règlement, en faisant remonter les observations des élus, agents sur le terrain et autres. Un travail d’un an qui débouche sur plusieurs modifications.

En plus des législations sur l’environnement et le bien-être animal, il a été décidé d’appliquer le règlement aux mineurs à partir de 16 ans. Un choix opéré par la majorité des zones du Brabant wallon. "On pouvait descendre à 14 ans, mais on trouvait que c’était trop jeune, a déclaré la première commissaire dans les deux assemblées. Pour les mineurs, on doit proposer une médiation, c’est obligatoire. On s’est dit qu’on pouvait en faire autant chez les majeurs."

Une prestation citoyenne ou une formation pourra être proposée pour réparer des dommages. "Ce sera une action bénévole qui aura du sens par rapport à l’infraction. Un auteur de graffitis pourrait nettoyer la façade concernée, quelqu’un qui a commis une infraction en matière de bien-être animal pourrait faire du bénévolat au refuge Help Animals de Braine-le-Château, par exemple…"

Tondre sa pelouse le dimanche: seulement entre 10h et midi

Une harmonisation des règlements a été adoptée aussi entre les Communes. Que ce soit à Tubize, Rebecq, Ittre ou Braine-le-Château, les pelouses ne pourront être tondues les dimanches et jours fériés qu’entre 10h et midi. La fermeture des lieux qui vendent des boissons alcoolisées se fera au plus tard à 2 heures du matin, les veilles de jours fériés, ainsi que dans les nuits de vendredi à samedi et de samedi à dimanche. Avec l’exception des réveillons, où aucune heure n’est imposée.

"On a aussi ajouté la verbalisation s’il y a un refus de se plier aux injonctions des pompiers, policiers et autorités. Il est interdit de manquer de respect ou de se montrer agressif envers des personnes habilitées à faire respecter le règlement."

La mendicité n’est plus considérée comme une infraction. Cependant, leurs auteurs ne doivent pas obstruer un accès ou demander une aide financière sur la voirie ou un carrefour.

Autre nouveauté, c’est qu’une autorisation pour organiser un événement de plus de 500 personnes devra être demandée 60 jours à l’avance, et non pas 30. "Cela permet d’organiser la réunion de sécurité avec tous les acteurs: les organisateurs, les élus, le service incendie, le service de sécurité…" La réponse, elle, sera donnée rapidement, de manière à ce que l’événement puisse se dérouler dans de bonnes conditions.

Que ce soit à Tubize ou à Rebecq, les élus ont voté la proposition après avoir salué le travail d’actualisation.