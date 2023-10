Tubize : un auteur de projet pour agrandir la crèche des P’tits Betchaus

Le dossier déposé a été sélectionné dans le plan Cigogne +5 200 de la Région wallonne et de la Fédération Wallonie-Bruxelles. La Ville pourra prétendre à une subvention de 238 000 €, alors qu’elle devra déjà débourser environ 43 000 € (TVAC) rien que pour la mission de l’auteur de projet.

En plus de répondre aux normes, l’institution sera agrandie. Aujourd’hui, elle peut accueillir jusqu’à 22 bambins. Lorsque le chantier sera terminé, sa capacité passera à 28 places.

"La liste d’attente pour une entrée en crèche est énorme, il y a 150 candidatures, a commenté Frédéric Jadin, président du CPAS, durant la séance. De nombreux parents rencontrent des difficultés, certains sont désespérés. Vu l’augmentation de la population de Tubize, les 60 places qui seront prochainement créées seront insuffisantes pour couvrir la demande des jeunes parents."

Une solution complémentaire existe. "Le service des accueillantes à domicile géré par le CPAS peut créer de 16 à 22 places supplémentaires. On a reçu l’agrément pour 18 accueillantes, mais nous n’en avons que 14 actuellement. On pourrait même demander l’agrément pour une accueillante en plus. Je pense que cette option, c’est l’avenir. Les accueillantes ont désormais un statut contractuel, avec des avantages qu’elles n’avaient pas auparavant."

Dans le plan Cigogne, Tubize figure à quatre reprises: pour la crèche des Confluents (28 nouvelles places), la crèche de la Voie Romaine (28 nouvelles places), la crèche des Pitchounets (4 places supplémentaires) et les P’tits Betchaus (6 places supplémentaires). Il y a donc en plus ces accueillantes à domicile. "Une réflexion doit être entamée à la Fédération Wallonie-Bruxelles pour trouver des solutions pour les jeunes parents. Ils devraient selon moi bénéficier de congés plus longs pour s’occuper de leurs bébés. Et il faudrait donner la priorité aux couples qui travaillent, au niveau de l’accès à la petite enfance", ajouté Frédéric Jadin.