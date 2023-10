L’église de Oisquercq a été "inaugurée"

Après avoir bénéficié d’une attention particulière et d’une large rénovation, l’église de Oisquercq (Tubize), construite en grande partie au XIIIe et XIVe siècle, a été inaugurée ce samedi 30 septembre, en présence des autorités locales et de la ministre wallonne Valérie De Bue (MR), en charge du patrimoine et du tourisme.