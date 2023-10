Tubize : les Braguettes finalement préservées

Lors du dernier conseil communal, le 11 septembre, la majorité (ÉB, Écolo, DéFI) a proposé d’acheter une parcelle de près d’1 hectare au lieu-dit Les Braguettes, où un permis d’urbanisation avait été demandé pour 35 logements, en 2020. Les Clabecquois, qui s’étaient manifestés contre la densification du quartier Saint-Jean, ont été entendus par les élus.

À la base, les propriétaires souhaitaient désenclaver leur terre. Pendant une dizaine d’années, ils ont discuté avec les autorités pour acheter la parcelle qui les bloquait. Si dans un premier temps les autorités paraissaient favorables, elles ont fait marche arrière après avoir pris connaissance du projet urbanistique, afin de protéger les riverains. Elles ont d’ailleurs rendu un avis défavorable et se sont opposées à reconnaître le droit de passage sur les terres communales.

Une demande de conciliation a été introduite devant le juge de paix et la Ville a finalement émis l’idée d’acquérir le terrain de la famille. Celle-ci demandait un million d’euros, mais le comité d’acquisition l’a évalué à 850 000 €. Prix accepté par les privés.

Le directeur financier a donné son avis sur le dossier: "Un des objectifs de la Régie foncière et immobilière est de faire de la promotion immobilière. À ce stade du projet, l’achat est financé en intégralité par la vente du passage Champagne. Les aménagements prévus pour ce terrain ne pourront pas être prévus sans intervention financière de la Ville. Au vu des différents projets (quatre crèches, deux écoles…), les moyens financiers pour la fin de la législature sont épuisés".

Dans la délibération du point, il est indiqué que "la Ville propose d’acquérir la parcelle contiguë au parc Saint-Jean de Clabecq, afin d’éviter l’apparition d’un projet immobilier de grande envergure à proximité du parc, et ainsi préserver le poumon vert du quartier Saint-Jean".

Le projet n’est donc pas abandonné malgré l’avis du directeur financier. L’acquisition est en effet possible immédiatement, alors que les aménagements devront un peu patienter. Ils pourraient être financés par la vente d’une petite parcelle, destinée à la construction d’un seul logement.

"Le terrain le long de la rue Saint-Jean pourrait faire l’objet d’une promotion immobilière, a confirmé le bourgmestre, Michel Januth, en séance. Ce serait dans la continuité du bâti. Le parc à l’arrière sera toujours un parc. Il faut donner les grandes lignes de ce qu’on veut faire et ne pas faire, pour développer un projet et discuter avec les riverains. Mais on ne voulait pas d’un grand projet immobilier."

Réaction de Jean-Marc Zocastello (Les Engagés): "Pour éviter qu’on construise à Tubize, la Ville doit acheter des terrains…"

À cette occasion, le bourgmestre a rappelé que les projets immobiliers étaient les bienvenus sur les friches industrielles et pas dans les zones vertes. Les Braguettes feront donc toujours office de "poumon vert du quartier Saint-Jean".