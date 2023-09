Pourquoi il était (quasiment) impossible de programmer RWDM-Union à un autre moment que jeudi à 18h30

En première ligne dans les débats sur l’horaire du derby bruxellois reporté à ce jeudi 28 à 18h30, Nils Van Brantegem, le manager du calendrier, n’a plus envie d’alimenter les reproches. "Je ne veux plus polémiquer et, donc, je ne souhaite plus aborder ce sujet", nous répond celui qui a le mot final pour fixer les horaires des rencontres de Pro League.