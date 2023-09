Tubize et son stade Leburton: "4 pages de manquements"

Le conseiller Jean-Pierre Fumière (ÉB, majorité) a interpellé le collège communal à ce sujet. Un rapport a été rédigé pour la prévention incendie en date du 21 février par les pompiers: "Le contrôle de l’installation électrique est demandé par la Régie des infrastructures. Si ce contrôle fait mention de manquements, ils devront être corrigés au plus tôt. Pour la mise en ordre, nous proposons un délai de six mois à dater de la présente. Ce délai nous paraissant techniquement réaliste. Passé ce délai et sans nouvelle visite de notre part, nous vous informons que la sécurité du bâtiment et de ses occupants ne pourra être garantie et que notre avis devra être considéré comme défavorable".

Dans son intervention, Jean-Pierre Fumière a ajouté que "la conclusion d’un rapport Vinçotte du 28 mars 2023 pour le stade Leburton relève que l’installation n’est pas conforme aux prescriptions et qu’il y a lieu de donner suite aux observations et recommandations reprises dans le rapport. Au niveau des infractions et observations, ce rapport relève 4 pages de manquements".

Et d’ajouter encore, pour le hall omnisports, qu’un rapport Vinçotte du 15 mai "relève que l’installation n’est pas conforme et qu’il y a lieu de donner suite aux observations et recommandations reprises dans le rapport. Au niveau des infractions et observations, ce rapport Vinçotte relève de nombreux manquements".

Les autorités avaient donc jusqu’au 21 août pour régler les problèmes au niveau des infrastructures sportives.

"Nous en avons discuté au conseil d’administration de la Régie des Infrastructures (RDI), a réagi l’échevin des Sports, Walter Baseggio (ÉB). Nous avons dressé une estimation pour le budget, car l’intervention est importante. Vous avez tout à fait raison, nous devons nous mettre en ordre le plus rapidement possible, pour la sécurité de tous."

Le coût de ces aménagements a été évalué à 60 000 € pour le stade et à 80 000 € pour le centre sportif. "On prévoira les budgets pour répondre aux exigences et la mise en conformité", a assuré le bourgmestre, Michel Januth.

Jean-Pierre Fumière a déploré le manque de communication entre la Ville et la RDI. Cette dernière n’a apparemment pas reçu le fameux rapport des pompiers. "Moi, je l’ai reçu un jour après avoir formulé la demande lors du conseil communal du 11 avril. Ce document aurait dû être directement adressé à la RDI et à sa directrice générale. Ce n’est pas normal que l’administration ne l’ait pas fait."