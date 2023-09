"Je ne me serais pas opposé à Michel Januth", dit Pierre Anthoine, qui sera tête de liste PS à Tubize

"Les statuts de l’Union socialiste communale prévoient un appel à candidatures, explique Pierre Anthoine. L’assemblée générale se réunit et vote. Michel Januth avait écrit au président et au vice-président (NDLR: Pierre Anthoine) pour annoncer qu’il ne se représentera pas, et cela pour des raisons personnelles. Il était prévu qu’il assume deux mandats à la tête de Tubize, pas plus. Mais, vu son bilan, on s’était demandé s’il ne pouvait pas rempiler. Après une longue réflexion, il a préféré arrêter à la fin de la mandature." Michel Januth a également renoncé à la proposition que l’USC lui faisait d’être tête de liste et de se retirer à mi-mandat.

L’unanimité moins un "non" et une abstention

"Ce mercredi soir, à l’assemblée générale, j’étais le seul à me porter candidat, poursuit Pierre Anthoine. Michel Januth a été longuement applaudi pour son investissement. Je n’aurais pas posé ma candidature s’il avait présenté la sienne. J’ai trop de respect et d’amitié pour m’opposer à lui."

La candidature de Pierre Anthoine a été adoptée à l’unanimité moins un "non" et une abstention.

Au niveau humain, le challenge sera de taille. Car des tensions ont secoué le PS: Frédéric Jadin et Jean-Pierre Fumière ont failli être exclus, il y a eu les disputes politiques avec DéFI au sein du collège.

"D’abord, il faut continuer jusqu’à 2024. Michel Januth, Walter Baseggio, moi-même et Écolo, on essaie de maintenir le cap et de faire aboutir nos projets. Ensuite, on verra comment la campagne se présentera. On a des personnes avec lesquelles on aime collaborer, comme Écolo, depuis 2012. On n’a rien décidé mais le contact et nos projets s’inscrivent dans la même philosophie. On a la même conception de la société. Au PS, on va lancer un appel à candidatures et ainsi commencer à établir notre liste. Celle-ci sera établie en tenant compte de l’âge, de l’endroit où les candidats habitent, etc. L’idée est que cette liste soit représentative de la population. Si des personnes avec qui des tensions existent actuellement ne se manifestent pas, on se rendra compte qu’elles ne veulent plus travailler avec nous…"

Les Confluents : "Un énorme challenge"

Au niveau politique, la prochaine législature s’annonce cruciale pour Tubize. Avec la sortie de terre du quartier des Confluents et les services qui devront l’accompagner. "C’est un énorme challenge. On a déjà beaucoup investi dans la lutte contre les inondations. Même si le risque zéro n’existe pas, les 4 millions dépensés ont permis d’améliorer la situation. Mais il reste des dossiers dans les tiroirs à activer. L’élément important, c’est qu’on a toujours préconisé la réaffectation des friches industrielles. Nous sommes contre l’arrivée de projets urbanistiques en zone rurale. On les bloque. On a même racheté deux parcelles à Clabecq pour éviter de tels projets. Il reste de beaux défis et j’entends les relever avec Michel Januth dans les prochains mois, ou avec Bruno Soudan (NDLR: échevin chargé de la lutte contre les inondations de 2012 à 2018) . Nous collaborons d’ailleurs encore sur une série de projets et réflexions."

Pas de syndrome d’Iznogoud (en politique: frappe le numéro 2 qui désire jusqu’à l’obsession devenir numéro 1) dans le chef de Pierre Anthoine. Pour cet homme de dossiers, de terrain, de dialogue, diplomate dans l’âme, le poste de bourgmestre n’est pas un objectif de carrière: "C’est plutôt une opportunité. Comme j’ai le soutien des instances et de Michel Januth, ainsi que des anciens échevins, je me lance !"