Tubize : l’échevin Mourad Abdelali porte plainte contre la Ville

"La journée de dimanche était consacrée aux forains, mais samedi, c’était un piétonnier. Donc l’occasion de mettre en avant les commerçants, dont je suis l’échevin." Et de refaire l’historique. Le 11 avril, un organisateur introduit une demande. Le 18 avril, la police remet un avis positif. Le 25 avril, le secrétariat du bourgmestre convoque Mourad Abdelali. Une réunion de sécurité a lieu en juin, sans lui. "Le 26 juin, l’organisateur reçoit un courrier lui demandant d’aller sonder l’échevin du Commerce. Je ne reçois cette demande officielle qu’au mois d’août et j’ai envoyé ma collaboratrice voir les commerçants pour avoir leur avis. Ils étaient majoritairement favorables. Donc, au final, je n’ai été impliqué dans ce dossier qui me concerne en tant qu’échevin du commerce qu’au mois d’août, alors qu’il a été initié en avril. C’est un fait qui montre à quel point la situation est compliquée."

Contacté, le bourgmestre, Michel Januth (ÉB), ne veut pas trop commenter cette plainte: "Il n’est pas travailleur de la Ville mais mandataire. On verra ce que le tribunal du travail dira. Ce n’est finalement que la suite de tout ce qui se passe depuis des mois…"

Même son de cloche chez Écolo, en coalition avec ÉB et DéFI: "Au niveau légal, un échevin n’est pas considéré comme un travailleur. La législation relative au bien-être au travail s’applique-t-elle aux échevins et aux bourgmestres ? Ce serait une révolution si le tribunal statuait dans ce sens, commente-t-on. Écolo essaie de faire en sorte que tout fonctionne jusqu’à la fin de la mandature en 2025, mais à chaque fois que nous mettons quelque chose en place, tout est balayé parce que l’échevin Abdelali bloque tout. Les débats sont impossibles. Donc on arrive à des situations comme celle de la braderie où les échevins ne communiquent plus entre eux. On pense que l’autre s’en occupe et puis rien ne se fait…"

Pour rappel, une réunion préalable au collège communal est organisée chaque vendredi sans l’échevin Mourad Abdelali, de manière à présenter et débattre des dossiers. Ceux-ci sont ensuite proposés au vote lors de la séance officielle du collège. M. Abdelali peut alors donner son avis mais il n’y a évidemment pas de réel débat.