La braderie de Tubize n’a pas attiré la foule: un "fiasco complet" évoqué au conseil communal

Benoît Langendries a aussi reproché au collège d’avoir accepté la demande d’aide d’une personne physique, sous réserve qu’elle crée une ASBL, ce qui a été fait a posteriori. La Commune n’a donc pas pu consulter préalablement les statuts de cette ASBL. "Et si ses statuts affichaient des motivations peu démocratiques ? Quelqu’un prétend avoir l’intention de créer une ASBL et de faire quelque chose pour les commerçants, vous lui donnez des moyens… et le résultat est humiliant au possible", a ajouté Benoît Langendries.

Michel Januth (ÉB), bourgmestre, s’est dit, lui aussi, déçu du contenu proposé par l’organisateur, mais il était absent au moment de la prise de décision.

Sabine Demedt (Écolo), première échevine: "Lors de la réunion de sécurité, nous avons donné des conseils techniques à l’organisateur comme le fait de devoir avoir un compteur pour l’électricité, ou ce genre de choses. Un périmètre a été dessiné. On a dirigé l’organisateur vers le cabinet de Monsieur Abdelali pour ce qui concerne les commerces. Nos services ont dû relancer l’organisateur pour obtenir des informations sur le programme de la braderie…"

Michel Januth a parlé d’un "fiasco complet et d’un manque de professionnalisme".

Samedi, le centre était transformé en piétonnier, de manière à attirer les visiteurs chez les commerçants. Mourad Abdelali (DéFI), échevin en charge des commerces: "La demande a été introduite en avril et je n’ai été impliqué dans ce dossier qu’au mois d’août. J’ai envoyé ma collaboratrice sur le terrain pour rencontrer les commerçants, qui étaient majoritairement favorables". Mourad Abdelali se dédouane, argumentant qu’il n’a été averti qu’en dernière minute et n’a donc pas su accompagner l’organisateur plus rapidement.

Benoît Langendries a estimé que les élus se renvoyaient la balle et n’assumaient pas leurs responsabilités. Il leur reproche également de ne pas avoir assez accompagné l’organisateur. Ce à quoi Sabine Desmedt et Pierre Anthoine ont répondu qu’une aide avait été apportée et du personnel avait été mis à disposition. Mais ce n’était visiblement pas assez.

Enfin, Benoît Langendries a épinglé la responsabilité de l’échevin Abdelali dans ce dossier: "Ça a foiré par manque de suivi. On ne va quand même pas demander au bourgmestre de suivre les dossiers de l’échevin du Commerce…"

Lyseline Louvigny (MR, opposition): "En commission, on avait parlé de la possibilité pour la Commune de définir les contours d’un projet et que les personnes viendraient ensuite s’y greffer. Le marché de Noël avait très mauvaise presse, il n’y avait pas grand monde. Un échevin a pris ça à cœur, s’est retroussé les manches, a monté un dossier, recherché des partenaires et ça se passe très bien maintenant…"