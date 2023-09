Tubize: la Fabrique de Soi espère une collecte de Boîtes à KDO exceptionnelle

Le principe de l’opération: remplir "à ras bord" des boîtes à chaussures avec des cadeaux diversifiés: livres, jeux, matériel scolaire, produits de soin pour les plus grands… Et surtout, chaque boîte doit être accompagnée d’un "dessin et d’un petit mot personnalisé pour souhaiter de bonnes fêtes".

Six points de dépôt seront ouverts entre le 2 octobre et le 18 novembre en Brabant wallon (les antennes du Centre d’action laïque à Tubize, Wavre et Nivelles, le pôle culturel de Genappe, le Centre culturel d’Ittre, et avenue de la Paix, 3, à Braine-l’Alleud). Lorsqu’au mois de décembre, la Fabrique aura récolté toutes les boîtes, celles-ci seront offertes à des enfants et des adolescents qui ont "un parcours de vie fragilisé".

L’opération concerne des enfants placés par mandat judiciaire, d’autres vivant avec leur famille si celle-ci est encadrée par un CPAS, d’autres encore dont l’un des parents est en prison, et les jeunes réfugiés vivant dans des centres Fedasil.

"Touchés que quelqu’un ait pensé à eux"

Sur le site internet de l’opération, trois règles sont énoncées pour remplir des boîtes à KDO: "Créer une boîte comme si elle était destinée à son meilleur ami ; ne pas mettre dans la boîte ce qu’on ne donnerait pas à son enfant ou petit-enfant ; créer une boîte à plusieurs permet davantage de diversité".

Les jeunes qui souhaitent offrir une boîte à chaussures sont encadrés par des écoles participant à l’opération, par leur famille, des clubs sportifs, etc. Et pour que les cadeaux soient vraiment personnalisés, la Fabrique de Soi laisse le choix de l’âge et du genre des destinataires.

La logistique est d’ailleurs bien rodée: les 1 400 enfants recevant ces cadeaux sont enregistrés dans un registre par tranches d’âge et toutes les boîtes sont vérifiées à deux reprises. "Bien sûr, nous acceptons des cadeaux de récup, mais seulement s’ils sont en excellent état", précise Anne Beghin.

Tous les ans, la Fabrique de Soi fait circuler un questionnaire de satisfaction. Ce qui en ressort le plus, nous dit la coordinatrice, c’est que "les enfants sont hyper touchés que quelqu’un ait pensé à eux".

Une édition anniversaire

Depuis son lancement en 2009, année du 20e anniversaire de la Convention internationale des droits de l’enfant (Assemblée générale de l’ONU, 1989), l’opération "Boîtes à KDO" n’a cessé de prendre de l’ampleur. L’an passé, quelque 1 600 boîtes avaient été récoltées, les plus jeunes bénéficiaires en avaient ainsi reçu deux ! Toute l’équipe de l’opération compte d’ailleurs bien voir cette évolution se poursuivre: "Pour les 15 ans de l’opération, on table sur des milliers de participants et l’on espère donc une récolte de cadeaux exceptionnelle".

www.boitesakdo.be/