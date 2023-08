Le WhatsApp pour entreprises se développe à Saintes avec Telavox

C’est pour permettre aux PME d’éviter des investissements et des coûts opérationnels liés au déploiement et à la maintenance d’outils de communications unifiées sur site que Jacques Gripekoven a lancé ALLOcloud en 2012 et les entreprises ont vite compris les nombreux avantages des services de téléphonie dans le cloud: gain de temps, économie, augmentation de l’efficacité et de la productivité, mobilité… Des services communément appelés aujourd’hui "communications unifiées à la demande" (UCaaS).

Les PME disposent des mêmes outils qu’une multinationale

"D’un modèle très physique de la téléphonie que l’on a connu avec Belgacom, on est passé à un modèle dématérialisé de cloud, explique Jacques Cripekoven. Et avec ALLOcloud, nous nous sommes focalisés sur les PME, et en mutualisant le développement ces PME peuvent en effet s’offrir les mêmes outils de communication qu’une multinationale."

En 12 ans, la société basée dans le zoning de Tubize à Saintes n’a cessé de croître. Il faut dire que le Covid a fait exploser ce marché: "Nous sommes aujourd’hui à 50 employés et 50 000 utilisateurs en Belgique et en France".

Et selon le Jacques Gripekoven, "il y a encore du travail, vu que 80% du marché fonctionne toujours avec la téléphonie classique".

Les entreprises sont de plus en plus nombreuses à recourir aux UCaaS qui incluent la messagerie instantanée (IM), la gestion de présence, les réunions en ligne, la téléphonie et la VoIP - appel téléphonique via internet -, ainsi que la visioconférence.

Vu la difficulté de recruter des développeurs et le besoin de poursuivre son développement, ALLOcloud décide, en 2021, de s’adosser à un opérateur plus important. C’est ainsi la PME brabançonne est rachetée par Telavox, le géant des solutions UCaaS suédois. Mais c’est seulement depuis ce jeudi 31 août qu’ALLOcloud devient officiellement Telavox Benelux/France. Le géant suédois entend en effet affirmer sa présence sur les marchés belge et français.

Une communication des plus en plus riche

"Telavox est leader de ce marché en Scandinavie et il faut savoir qu’en Suède, la téléphonie classique ne représente plus que 20% du marché. Ils sont en avance et sont même déjà très orientés smartphones car même en entreprise, ils font tout avec les smartphones. Je dirais aujourd’hui que nos solutions s’apparentent à un WhatsApp pour entreprises. Tout est synchronisé: le statut des employés, leurs agendas, leurs jours de congé… Il s’agit d’une communication encore plus riche et ça va plus loin que ce qu’ALLOcloud offrait."

"C’était un peu mon bébé"

La mission de Telavox Benelux est d’offrir aux entreprises belges et françaises, aux fournisseurs de services et aux opérateurs les meilleurs UCaaS (Unified Communication as a Service) et CCaaS (Contact Center as a Service) sur le marché européen.

Aujourd’hui vice-président régional de Telavox Benelux/France, Jacques Gripekoven ne regrette pas cette alliance avec Telavox, même si émotionnellement, c’est un peu difficile: "ALLOcloud était un peu mon bébé, mais ça se passe bien. C’est très agréable de travailler avec des Suédois et le personnel a d’ailleurs très bien réagi. On n’a pas perdu un seul employé et pas un seul client depuis la reprise".

Les ambitions de Viktor Karlsson, CEO de Telavox, sont claires: il brigue une croissance organique annuelle de 30 %*. De plus, Telavox envisage d’ores et déjà plusieurs acquisitions sur le Benelux et la France dans les deux prochaines années.